Комфортна і зручна обідня зона вважається серцем кухні.

Як зробити її не тільки красивою, але і затишною, розповідає 24 канал.

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Як розмістити

Обідню зону слід організувати у просторому місці, щоб вона не перетиналася з робочим місцем на кухні.

Важливі нюанси

Стіл необхідно підбирати, виходячи з кількості людей, які будуть за ним сидіти. На кожну людину слід відвести 60 см . Наприклад, для чотирьох членів сім'ї потрібен стіл 120 см завдовжки і 60 см шириною.

. Наприклад, для чотирьох членів сім'ї потрібен стіл 120 см завдовжки і 60 см шириною. Від стіни до столу має бути не менше 70 см (краще, якщо буде 90 см).

(краще, якщо буде 90 см). Ширина проходу, якщо стілець висунутий з-під столу, становить 55 см – це дозволить людині пройти позаду того, хто сидить.

Для чотирьох людей знадобиться круглий стіл діаметром 1,1 м​ / Фото kitchendecorium

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Де розмістити

Вирішення цього питання залежить від декількох факторів – площі кухні, планування, кількості членів сім'ї, освітлення, особистих уподобань.

Так, можна розташувати обідню зону в центрі кухні, у кутку, біля стіни, біля вікна, в ніші.

Визначтеся з розташуванням обідньої зони​ / Фото roomester

Приклади обідньої зони в інтер'єрі

Обідня зона повинна бути затишною​ / Фото roomester