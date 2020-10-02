Красива обідня зона: кращі приклади
Комфортна і зручна обідня зона вважається серцем кухні.
Як зробити її не тільки красивою, але і затишною, розповідає 24 канал.
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Як розмістити
Обідню зону слід організувати у просторому місці, щоб вона не перетиналася з робочим місцем на кухні.
Важливі нюанси
- Стіл необхідно підбирати, виходячи з кількості людей, які будуть за ним сидіти. На кожну людину слід відвести 60 см. Наприклад, для чотирьох членів сім'ї потрібен стіл 120 см завдовжки і 60 см шириною.
- Від стіни до столу має бути не менше 70 см (краще, якщо буде 90 см).
- Ширина проходу, якщо стілець висунутий з-під столу, становить 55 см – це дозволить людині пройти позаду того, хто сидить.
Для чотирьох людей знадобиться круглий стіл діаметром 1,1 м / Фото kitchendecorium
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Де розмістити
Вирішення цього питання залежить від декількох факторів – площі кухні, планування, кількості членів сім'ї, освітлення, особистих уподобань.
Так, можна розташувати обідню зону в центрі кухні, у кутку, біля стіни, біля вікна, в ніші.
Визначтеся з розташуванням обідньої зони / Фото roomester
Приклади обідньої зони в інтер'єрі
Обідня зона повинна бути затишною / Фото roomester