Красивая обеденная зона: лучшие примеры
Комфортная и удобная обеденная зона считается сердцем кухни.
Как сделать ее не только красивой, но и уютной, рассказывает 24 канал.
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Как разместить
Обеденную зону следует организовать в просторном месте, чтобы она не пересекалась с рабочим местом на кухне.
Важные нюансы
- Стол необходимо подбирать, исходя из количества людей, которые будут за ним сидеть. На каждого человека следует отвести 60 см. К примеру, для четверых членов семьи нужен стол 120 см длиной и 60 см шириной.
- От стены до стола должно быть не менее 70 см (лучше, если будет 90 см).
- Ширина прохода, если стул выдвинут из-под стола, составляет 55 см – это позволит человеку пройти позади сидящего.
Для четверых человек понадобится круглый стол диаметром 1,1 м / Фото kitchendecorium
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Где разместить
Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов – площади кухни, планировки, количества членов семьи, освещения, личных предпочтений.
Так, можно расположить обеденную зону в центре кухни, в углу, у стены, у окна, в нише.
Определитесь с расположением обеденной зоны / Фото roomester
Примеры обеденной зоны в интерьере
Обеденная зона должна быть уютной / Фото roomester