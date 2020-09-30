Ці речі захаращують кухню: що потрібно викинути
Часто ми у поспіху купуємо речі або предмети, а пізніше виявляємо, що вони не лише не приносять користі, але ще і займають місце.
Які аксесуари і приналежності давно пора викинути, розповідає 24 канал.
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Посуд
Багато зберігають на кухні посуд, який ніколи не використовувався або буває в ходу дуже рідко. Як правило, це подарунки, які чекають "кращих часів", або ж незручні тарілки / чашки. Від таких предметів краще позбутися, щоб не займати корисне місце.
Старий посуд краще роздати / Фото olx
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Аксесуари
Іноді у пориві шопоголізму, ми купуємо якісь модні пристосування для спрощення приготування їжі. За фактом виявляється, що це навпаки ускладнює процес готування. Ці аксесуари краще подарувати, а їх місце віддати більш корисним предметам.
Від непотрібних аксесуарів краще відразу позбуватися / Фото megalife
Одноразові приправи і непотрібні інгредієнти
Іноді для якоїсь особливої страви або кулінарного експерименту ми купуємо якісь специфічні інгредієнти або спеції. Рідко коли трапляється, що вони можуть стати в нагоді знову. Тому від них теж краще позбутися.
Непотрібні спеції можуть зіпсуватися / Фото Unsplash