Часто ми у поспіху купуємо речі або предмети, а пізніше виявляємо, що вони не лише не приносять користі, але ще і займають місце.

Які аксесуари і приналежності давно пора викинути, розповідає 24 канал.

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Посуд

Багато зберігають на кухні посуд, який ніколи не використовувався або буває в ходу дуже рідко. Як правило, це подарунки, які чекають "кращих часів", або ж незручні тарілки / чашки. Від таких предметів краще позбутися, щоб не займати корисне місце.

Старий посуд краще роздати​ / Фото olx

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Аксесуари

Іноді у пориві шопоголізму, ми купуємо якісь модні пристосування для спрощення приготування їжі. За фактом виявляється, що це навпаки ускладнює процес готування. Ці аксесуари краще подарувати, а їх місце віддати більш корисним предметам.

Від непотрібних аксесуарів краще відразу позбуватися / Фото megalife

Одноразові приправи і непотрібні інгредієнти

Іноді для якоїсь особливої страви або кулінарного експерименту ми купуємо якісь специфічні інгредієнти або спеції. Рідко коли трапляється, що вони можуть стати в нагоді знову. Тому від них теж краще позбутися.

Непотрібні спеції можуть зіпсуватися / Фото Unsplash