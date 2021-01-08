Як розхламити ванну кімнату: лайфхаки і поради
У ванній кімнаті складно завжди підтримувати порядок, адже в цьому приміщенні безліч різних речей та аксесуарів.
Що допоможе утримувати кімнату в чистоті, розповіли дизайнери інтер'єру з rj_interior_studio в Instagram.
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За словами дизайнерів інтер'єру, дуже багато хто сприймає ванну як склад побутової хімії, місце для сушіння одягу або пральню, а не як кімнату відпочинку.
Що допоможе організувати порядок у ванній
- Диспенсери. Однакові пляшечки з дозатором допоможуть позбутися від різних ємностей зі строкатими етикетками. Диспенсери бувають з вертикальним кріпленням – для таких не потрібні полиці
- Полиці з високими бортами. Вони допоможуть приховати своє вмісту і, відповідно, позбутися від візуального шуму.
Органайзери і підноси. Всі баночки можна розмістити на підносі, який впишеться в загальний стиль приміщення. Також можна використовувати органайзер-кошик, де будуть зберігатися часто використовувані креми / шампуні або фен.
- Додаткові закриті місця зберігання. Одним з таких місць є простір під бортиком ванни, про який багато хто забуває. На бортик можна встановити екран з полками. Також відмінне рішення – шафка за дзеркалом – там можна зберігати щоденну доглядову косметику.
- Відкриті системи зберігання: етажерки, драбинки та стелажі, приставні столики і полиці для ванни – все це полегшить життя.
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Додаткові предмети допоможуть утримувати ванну в порядку / Фото news-intime
Що додасть ванній затишку
- Свічки (вибирайте в одному відтінку).
- Приглушене джерело світла (світлодіодна стрічка, підсвічування дзеркала, бра).
- Текстиль (однотонний килимок, рушники, шторка).
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