У ванній кімнаті складно завжди підтримувати порядок, адже в цьому приміщенні безліч різних речей та аксесуарів.

Що допоможе утримувати кімнату в чистоті, розповіли дизайнери інтер'єру з rj_interior_studio в Instagram.

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За словами дизайнерів інтер'єру, дуже багато хто сприймає ванну як склад побутової хімії, місце для сушіння одягу або пральню, а не як кімнату відпочинку.

Що допоможе організувати порядок у ванній

Диспенсери. Однакові пляшечки з дозатором допоможуть позбутися від різних ємностей зі строкатими етикетками. Диспенсери бувають з вертикальним кріпленням – для таких не потрібні полиці

Однакові пляшечки з дозатором допоможуть позбутися від різних ємностей зі строкатими етикетками. Диспенсери бувають з вертикальним кріпленням – для таких не потрібні полиці Полиці з високими бортами. В они допоможуть приховати своє вмісту і, відповідно, позбутися від візуального шуму.

Органайзери і підноси. Всі баночки можна розмістити на підносі, який впишеться в загальний стиль приміщення. Також можна використовувати органайзер-кошик, де будуть зберігатися часто використовувані креми / шампуні або фен.

они допоможуть приховати своє вмісту і, відповідно, позбутися від візуального шуму. Всі баночки можна розмістити на підносі, який впишеться в загальний стиль приміщення. Також можна використовувати органайзер-кошик, де будуть зберігатися часто використовувані креми / шампуні або фен. Додаткові закриті місця зберігання. Одним з таких місць є простір під бортиком ванни, про який багато хто забуває. На бортик можна встановити екран з полками. Також відмінне рішення – шафка за дзеркалом – там можна зберігати щоденну доглядову косметику.

Одним з таких місць є простір під бортиком ванни, про який багато хто забуває. На бортик можна встановити екран з полками. Також відмінне рішення – шафка за дзеркалом – там можна зберігати щоденну доглядову косметику. Відкриті системи зберігання: етажерки, драбинки та стелажі, приставні столики і полиці для ванни – все це полегшить життя.

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Додаткові предмети допоможуть утримувати ванну в порядку / Фото news-intime

Що додасть ванній затишку