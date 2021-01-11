Креативные идеи для ванной: что использовать дома
Если ремонт в ванной комнате уже сделан, но чего-то не хватает, или же наоборот пора освежить помещение, – вам помогут несколько идей.
Как освежить и изменить интерьер ванной, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.
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Как обновить интерьер ванной
- Коврики. Самый простой способ освежить ванную – сменить коврики. Присмотрите интересные варианты с красивыми принтами. Также можно заменить шторку для душа.
- Паркет на пол. Многие опасаются такого решения, но напрасно. Существует паркет, защищенный спецпропиткой. Также его можно миксовать с керамогранитом для мокрых зон.
- Стены можно обновить с помощью обоев. Не стоит переживать – существуют специальные серии для ванных комнат.
- Плитка. В ванной комнате отличным решением станет акцентная стена с необычной плиткой. Например, плитка с граффити или чешуей.
Ванную можно сделать идеальной с помощью нескольких деталей / Фото complet-info
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- Растения. Существуют специальные виды растений для декора ванных комнат – они помогут оживить интерьер помещения. Также можно использовать сухоцветы.
- Зеркальные поверхности. Оригинальные зеркала интересной формы могут сделать ванную уникальной – выбирайте необычные модели.
- Полки-лесенки. Оригинальная система хранения – не только стильно выглядит, но и отлично впишется в любой интерьер.
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