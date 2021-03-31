Багато років поспіль крісло підбиралось разом диваном. Було модно використовувати предмети з однієї колекції.

Однак тренди змінилися і крісло стало самодостатнім предметом. На що звернути увагу і як вибрати крісло, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Раніше крісло купувалося тільки на додачу з диваном, але ці часи минули. Зараз крісло – це самодостатній предмет меблів, навколо якого може утворитися окрема зона. Воно також може стати родзинкою інтер'єру,

– зазначила Петайкіна.

Які нюанси врахувати при виборі крісла

Крісло – окремий предмет інтер'єру, який може стояти в окремій зоні. Наприклад, у куточку для читання.

інтер'єру, який може стояти в окремій зоні. Наприклад, у куточку для читання. Для зручності сидіння крісла має бути злегка нахилено назад.

Пряма спинка у кріслі – не найкращий варіант. Нахил спинки має бути близько 120 градусів по відношенню до сидіння.

Зручне крісло може стати улюбленим предметом меблів у вас вдома / Фото pinterest

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Висота сидіння повинна складати близько 40 – 50 сантиметрів. Якщо крісло дуже низьке, воно незручне у використанні. Якщо занадто високе – на нього незручно сідати.

повинна складати близько 40 – 50 сантиметрів. Якщо крісло дуже низьке, воно незручне у використанні. Якщо занадто високе – на нього незручно сідати. Оптимальна глибина сидіння – 50 – 60 сантиметрів. Якщо ви виберете глибоку модель – знадобляться подушки.

– 50 – 60 сантиметрів. Якщо ви виберете глибоку модель – знадобляться подушки. Комфортна ширина сидіння – 50 – 70 сантиметрів. Цей варіант ідеально підійде людям стандартної комплекції.

Крісло може стати акцентом в інтер'єрі​ / Фото pinterest