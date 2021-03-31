Кресло для квартиры и дома: важные нюансы для владельцев
Много лет подряд кресло подбиралось вместе диваном. Было модно использовать предметы из одной коллекции.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Однако тренды изменились и кресло стало самодостаточным предметом. На что обратить внимание и как выбрать кресло, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
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Раньше кресло покупалось только в придачу с диваном, но эти времена прошли. Сейчас кресло – это самодостаточный предмет мебели, вокруг которого может образоваться отдельная зона. Оно также может стать изюминкой интерьера,
– отметила Петайкина.
Какие нюансы учесть при выборе кресла
- Кресло – отдельный предмет интерьера, который может стоять в отдельной зоне. Например, в уголке для чтения.
- Для удобства сиденье кресла должно быть слегка наклонено назад.
- Прямая спинка в кресле – не лучший вариант. Наклон спинки должен быть около 120 градусов по отношению к сидению.
Удобное кресло может стать любимым предметом мебели у вас дома / Фото pinterest
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- Высота сидения должна составлять около 40 – 50 сантиметров. Если кресло очень низкое, оно неудобно в использовании. Если слишком высокое – на него неудобно садиться.
- Оптимальная глубина сидения – 50 – 60 сантиметров. Если вы выберете глубокую модель – понадобятся подушки.
- Комфортная ширина сидения – 50 – 70 сантиметров. Этот вариант идеально подойдет людям стандартной комплекции.
Кресло может стать акцентом в интерьере / Фото pinterest
- Каркас из дерева является прочным и легким. Однако не рекомендуется использовать хвойные сорта. Отличным решением станут бук, орех, ясень и дуб. Эти части каркаса должны быть соединены.
- Металл – долговечный и прочный материал для стула. МДФ и ДСП – самый ненадежный вариант для каркаса.
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