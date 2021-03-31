Много лет подряд кресло подбиралось вместе диваном. Было модно использовать предметы из одной коллекции.

Однако тренды изменились и кресло стало самодостаточным предметом. На что обратить внимание и как выбрать кресло, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

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Раньше кресло покупалось только в придачу с диваном, но эти времена прошли. Сейчас кресло – это самодостаточный предмет мебели, вокруг которого может образоваться отдельная зона. Оно также может стать изюминкой интерьера,

– отметила Петайкина.

Какие нюансы учесть при выборе кресла

Кресло – отдельный предмет интерьера, который может стоять в отдельной зоне. Например, в уголке для чтения.

интерьера, который может стоять в отдельной зоне. Например, в уголке для чтения. Для удобства сиденье кресла должно быть слегка наклонено назад.

Прямая спинка в кресле – не лучший вариант. Наклон спинки должен быть около 120 градусов по отношению к сидению.

Удобное кресло может стать любимым предметом мебели у вас дома / Фото pinterest

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Высота сидения должна составлять около 40 – 50 сантиметров. Если кресло очень низкое, оно неудобно в использовании. Если слишком высокое – на него неудобно садиться.

должна составлять около 40 – 50 сантиметров. Если кресло очень низкое, оно неудобно в использовании. Если слишком высокое – на него неудобно садиться. Оптимальная глубина сидения – 50 – 60 сантиметров. Если вы выберете глубокую модель – понадобятся подушки.

– 50 – 60 сантиметров. Если вы выберете глубокую модель – понадобятся подушки. Комфортная ширина сидения – 50 – 70 сантиметров. Этот вариант идеально подойдет людям стандартной комплекции.

Кресло может стать акцентом в интерьере / Фото pinterest