У період карантинних обмежень через пандемію COVID-19 дуже багато хто перейшов на віддалену роботу. Вимушено багатьом довелося облаштовувати офіс вдома.

Важливо зробити це правильно, щоб робочому процесу нічого не заважало. 5 основ домашнього офісу назвала дизайнерка інтер'єру Ксенія Коваль.

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"Кожного березня ми з друзями ходимо... в локдаун" – жартують соцмережі. Що залишається нам? Організовувати вдома місце для роботи, якщо у вас воно до цих пір не з'явилося. А ми нагадаємо 5 основних принципів, яких слід дотримуватися,

– зазначила Коваль.

Як організувати офіс вдома

1. Розділення

За словами дизайнерки інтер'єру, не настільки важливо, будете ви працювати в окремому приміщенні чи в спеціально облаштованому куточку у кімнаті. Головне – розділити відчуття дому від робочого процесу.

2. Порядок

Безлад і хаос навколо відволікає і заважає сконцентруватися. Тому в першу чергу потрібно навести порядок у квартирі.

Сідати за роботу в домашньому халаті контрпродуктивно. А от переодягання у повсякденний робочий одяг допоможе налаштуватися на потрібний лад,

– додала Ксенія Коваль.

Робоче місце повинно бути відокремлене​ / Фото pinterest

3. Зручність

Передбачте всі нюанси: під час роботи вам повинно вистачати і розеток для підзарядки ноутбука та телефону, і місця для чашки з кавою та ін.

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Щоб робочий процес був комфортним, врахуйте всі нюанси / Фото pinterest

4. Паузи

Працюючи вдома, не варто забувати про відпочинок протягом дня. Паузи допоможуть залишатися продуктивними протягом тривалого часу.

5. Позначка фінішу

"Домашній офіс" повинен мати чітке завершення робочого дня. Часто ми про це забуваємо, а не варто цього робити. Закінчуйте роботу вчасно, це збереже ваші сили і нерви домочадців,

– резюмувала Ксенія Коваль.