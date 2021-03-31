Крісло для квартири і будинку: важливі нюанси для власників

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Інстаграм Анни Петайкіної

Багато років поспіль крісло підбиралось разом диваном. Було модно використовувати предмети з однієї колекції.

Однак тренди змінилися і крісло стало самодостатнім предметом. На що звернути увагу і як вибрати крісло, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Раніше крісло купувалося тільки на додачу з диваном, але ці часи минули. Зараз крісло – це самодостатній предмет меблів, навколо якого може утворитися окрема зона. Воно також може стати родзинкою інтер'єру,
– зазначила Петайкіна.

Які нюанси врахувати при виборі крісла

  • Крісло – окремий предмет інтер'єру, який може стояти в окремій зоні. Наприклад, у куточку для читання.
  • Для зручності сидіння крісла має бути злегка нахилено назад.
  • Пряма спинка у кріслі – не найкращий варіант. Нахил спинки має бути близько 120 градусів по відношенню до сидіння.

Зручне крісло може стати улюбленим предметом меблів у вас вдома / Фото pinterest

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  • Висота сидіння повинна складати близько 40 – 50 сантиметрів. Якщо крісло дуже низьке, воно незручне у використанні. Якщо занадто високе – на нього незручно сідати.
  • Оптимальна глибина сидіння – 50 – 60 сантиметрів. Якщо ви виберете глибоку модель – знадобляться подушки.
  • Комфортна ширина сидіння – 50 – 70 сантиметрів. Цей варіант ідеально підійде людям стандартної комплекції.

Крісло може стати акцентом в інтер'єрі​ / Фото pinterest

  • Каркас з дерева є міцним і легким. Однак не рекомендується використовувати хвойні сорти. Відмінним рішенням стануть бук, горіх, ясен і дуб. Ці частини каркаса повинні бути з'єднані.
  • Метал – довговічний і міцний матеріал для стільця. МДФ і ДСП – найбільш ненадійний варіант для каркаса.