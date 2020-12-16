Как замаскировать электрощиток в интерьере: 8 подсказок
Электрощиток – важный технический узел, без которого не обойтись. Поэтому его необходимо правильно вписать в интерьер прихожей.
Как это сделать, чтобы сохранить доступ к электрощитку, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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8 идей от дизайнера интерьера
- Одно из самых простых решений – вписать электрощиток в шкаф. В таком случае шкаф следует начать прямо от стены.
- Перенести щиток в хозяйственное помещение.
- Спрятать под красивой ключницей (она должна вписываться в общий стиль помещения).
- Сделать декоративную дверцу.
Электрощиток можно замаскировать / Фото prihozhaya.guru
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- Рассмотреть готовые варианты: некоторые производители предлагают различные дверки (зеркальные, с картинами и пр.).
- Покрасить электрощиток в цвет стены. У производителей некоторых щитков можно заказать покраску дверок по палитре RAL.
- Повесьте картину или постер поверх электрощитка.
- Если нет возможности спрятать щиток – сделайте его акцентом.
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