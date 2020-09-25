Корисні побутові звички для власників маленьких квартир
У невеликих квартирах завжди виникають труднощі з дотриманням порядку – це пов'язано з наявністю великої кількості речей.
У маленьких квартирах непросто вмістити все необхідне, тому власникам слід ввести кілька звичок, які спростять побут, розповідає 24 канал.
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Горизонтальні поверхні
Багато дрібних предметів створюють безлад, тому для підтримки порядку у будинку важливо стежити за чистотою горизонтальних поверхонь – стільниці на кухні, робочого столу і полиць в кімнаті тощо.
Системи зберігання
Важливо, щоб в квартирі було достатньо систем зберігання. Краще, якщо вони будуть закритими. Це дозволить уникнути складу одягу на стільцях і підтримувати чистоту в квартирі.
Системи зберігання – обов'язковий предмет для маленьких квартир / Фото inmyroom
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Покупки
Уникайте зайвих покупок – це дозволить зекономити місце у системах зберігання.
Позбавлення від непотрібного
Навчіться один-два рази на рік розхламлятися. У кожній квартирі з часом накопичуються непотрібні речі або предмети, які займають і без того цінне місце.
Уникайте непотрібних речей / Фото domosedy
Функціональні речі
Купуючи необхідні для квартири предмети, обов'язково враховуйте їхні параметри і розміри. Звертайте увагу на меблі-трансформери.