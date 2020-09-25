У невеликих квартирах завжди виникають труднощі з дотриманням порядку – це пов'язано з наявністю великої кількості речей.

У маленьких квартирах непросто вмістити все необхідне, тому власникам слід ввести кілька звичок, які спростять побут, розповідає 24 канал.

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Горизонтальні поверхні

Багато дрібних предметів створюють безлад, тому для підтримки порядку у будинку важливо стежити за чистотою горизонтальних поверхонь – стільниці на кухні, робочого столу і полиць в кімнаті тощо.

Системи зберігання

Важливо, щоб в квартирі було достатньо систем зберігання. Краще, якщо вони будуть закритими. Це дозволить уникнути складу одягу на стільцях і підтримувати чистоту в квартирі.

Системи зберігання – обов'язковий предмет для маленьких квартир / Фото inmyroom

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Покупки

Уникайте зайвих покупок – це дозволить зекономити місце у системах зберігання.

Позбавлення від непотрібного

Навчіться один-два рази на рік розхламлятися. У кожній квартирі з часом накопичуються непотрібні речі або предмети, які займають і без того цінне місце.

Уникайте непотрібних речей / Фото domosedy

Функціональні речі

Купуючи необхідні для квартири предмети, обов'язково враховуйте їхні параметри і розміри. Звертайте увагу на меблі-трансформери.