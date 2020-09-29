В последние годы владельцы квартир и домов уделяют все большее внимание обустройству и оформлению уютной кухни.

Это место стало максимально функциональным и комфортным. Какие кухни будут в моде в 2021 году, рассказывает 24 канал.

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Кухня-гостиная

Дизайнеры отдают предпочтение открытым и просторным помещениям – кухню объединяют с гостиной. Так комната получается свободной, без лишних стен и перегородок. Ключевым трендом остается кухня с островом – это удобно, практично и стильно. Остров может использоваться как стол или барная стойка, и быть емкой системой для хранения вещей. К слову, барной стойке в 2021 году также отводят значимое место на кухне.

Большие помещения остаются актуальными / Фото ivd

Материалы

Все искусственные материалы отошли на второй план. Теперь в трендах – природность, естесственность и натуральность. Так, в работах дизайнеров все больше можно увидеть дерево, металл и камень. Эти материалы занимают основное место на кухне или используются как акценты.

Натуральные материалы – основные на кухне / Фото ivd

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Колор-блокинг

Этот дизайнерский прием используется для контрастных и ярких кухонь. Суть в том, что цвета не распыляются, а используются, чтобы подчеркнуть целые зоны. Это может быть верхний или нижний ряд кухонного гарнитура, или же группа отдыха – диван и отделка, или же просто акцентная стена, линии и рисунки.

Колор-блокинг – новшество от дизайнеров / Фото ivd

Два цвета

Проекты, выполненные в двух цветах, также будут актуальны. Как правило, это спокойный базовый цвет и второй – более сочный. Теперь популярные светлые кухни получают "свежего" партнера. Сочетание происходит и в отделке, и в гарнитуре. Можно сделать акцент на стене. Новинка в дизайне – гарнитур, разделенный двумя цветами вертикально.

Два цвета позволят разнообразить кухню / Фото ivd

Темная кухня

После эры светлых кухонь – возвращаются темные оттенки. Темной становится и оттделка, и гарнитур.

Важные нюансы:

фактура. Обязательно добавьте в интерьер камень, дерево и металл. Это позволит создать интересное сочетание.

темная кухня подойдет не в каждую квартиру. Для такого решения требуется много естественного света и просторное помещение.

Темные кухни "вытесняют" светлые / Фото ivd