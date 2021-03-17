Кухня – приміщення, яке має бути максимально функціональним. У той же час важливо не захаращувати кімнату, щоб вона виглядала просторо і стильно.

Які способи "розумного" зберігання підійдуть для кухні –розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Способи "розумного" зберігання на кухні

Єдиний фасад для кількох ящиків

Іноді в оформленні кухні хочеться дотриматися цілісності, а численні дверцята заважають цій задумці. Відмінний варіант – диний фасад, який приховує відразу кілька зон зберігання. Тут помістяться і столові прибори, і об'ємні каструлі,

– зазначила Пашковська.

Роздільники

Цей прийом дозволить уникнути безладу і хаосу в ящиках. Поставте всередині них роздільник. Так ви зможете завжди підтримувати порядок.

Кутове зберігання

Якщо у кухні планування буквою Г, для неї відмінно підійде рішення під назвою "карусель". Цей прийом дозволить легко використовувати важкодоступну зону.

"Карусель" – відмінний прийом для Г-подібної кухні / Фото izdoski

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Полиці, які викочуються

За словами дизайнерки інтер'єру, це – відмінне рішення для хитрих господинь. Адже такі полки не відтворють шуму, а фасад зношується повільніше.

Багато місць зберігання на кухні – запорука чистоти і порядку / Фото design-homes

Бічні ящики

Бічні ящики для найбільш дрібних предметів отримали красиву назву "крило чайки" (Gullwing).

Стильну кухню можна створити, лише продумавши місця для зберігання/ Фото pinterest

Додаткові ємності

"Сліпа зона" кухні, в якій місце пропадає марно – дальній край стільниці. Що, якщо розмістити тут вбудовані органайзери для тих аксесуарів, які мають бути під рукою під час готування – вінчиків, приправ?

– зазначила Пашковська.