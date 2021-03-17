Кухня – помещение, которое должно быть максимально функциональным. В то же время важно не загромождать комнату, чтобы она выглядела просторно и стильно.

Какие способы "умного" хранения подойдут для кухни – рассказала дизайнер интерьера Анна Пашковская.

Интересно Скандинавский стиль в интерьере: дизайнер назвала фишки

Способы "умного" хранения на кухне

Единый фасад для нескольких ящиков

Иногда в оформлении кухни хочется соблюсти цельность, а многочисленные дверцы мешают этой задумке. Отличный вариант – единый фасад, скрывающий сразу несколько зон хранения. Здесь поместятся и столовые приборы, и объемные кастрюли,

– отметила Пашковская.

Разделители

​Этот прием позволит избежать бардака и хаоса в ящиках. Поставьте внутри них разделитель. Так вы сможете всегда поддерживать порядок.

Угловое хранение

Если у кухни планировка буквой Г, для нее отлично подойдет решение под названием "карусель". Этот прием позволит легко использовать труднодоступную зону.

"Карусель" – отличный прием для Г-образной кухни / Фото izdoski

Читайте также Экологичный декор в интерьере: 3 способа обновить жилье

Выкатывающиеся полки

По словам дизайнера интерьера, это – отличное решение для хитрых хозяюшек. Ведь такие полки не издают никакого шума, а фасад изнашивается медленнее.

Много мест хранения на кухне – залог чистоты и порядка / Фото design-homes

Боковые ячейки

Боковые ящики для самых мелких предметов получили красивое название "крыло чайки" (Gullwing).

Стильную кухню можно создать, только продумав места для хранения / Фото pinterest

Дополнительные емкости

"Слепая зона" кухни, в которой место пропадает зря — дальний край столешницы. Что, если разместить здесь встроенные органайзеры для тех аксессуаров, которые должны быть под рукой во время готовки – венчиков, приправ?

– отметила Пашковская.