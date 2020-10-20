Відкриті полиці у кухонному гарнітурі дозволяють скоротити бюджет і додати в інтер'єр трохи повітря і вільного простору.

Як красиво декорувати відкриті полиці на кухні, розповідає 24 канал.

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Банки

Однакові ємності для зберігання круп, кава, борошна та іншого відмінно виглядатимуть на полицях і дозволять зекономити місце у шафах. Банки повинні вписуватися в загальний стиль приміщення.

Банки для спецій можна підібрати на будь-який смак​ / Фото happymodern

Важливо, щоб на полицях були предмети, які поєднуються між собою.​

Посуд

Красиві тарілки і чашки додадуть індивідуальності інтер'єру кухні. Це повинні бути не буденні предмети. Однак є і мінус такої ідеї – посуд неодмінно збиратиме пил, тому мити його доведеться часто.

Посуд на полицях кухні – стандартне рішення​/ Фото remontkit

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Керамічний декор

Стильні вази і сучасні статуетки підійдуть для додання затишку кухні. Важливе правило – не перестарайтеся, не варто захаращувати приміщення звичайними непримітними предметами.

Гарний декор зробить кухню домашньою і теплою​ / Фото roomester

Рослини

Живі квіти знаходяться у тренді. Однак багато хто вважає, що на кухні їм не місце, адже це кімната з підвищеною вологістю і температурою, що може негативно вплинути на рослину. Якщо полиці знаходяться не над самою плитою – сміливо підбирайте красиву квітку. Також можна знайти штучний аналог, але він повинен бути максимально схожим на живу рослину.

Живі рослини додадуть затишку і свіжості​ / Фото domnomore