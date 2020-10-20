Кухня без ручек: преимущества и красивые примеры
Кухонные гарнитуры без ручек нельзя назвать новшеством – несколько лет они находятся на пике популярности.
Какие преимущества у такой мебели и как подобные кухни выглядят в интерьере, рассказывает 24 канал.
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Особенности
- Кухня без ручек подойдет для современных интерьеров (минимализм, скандинавский стиль, хай-тек).
- Механизм довода дверей повлечет дополнительные траты.
Кухня без ручек – стильное решение для интерьера / Фото hettich
Преимущества оформления
- Стильно смотрится в интерьере
- Экономит место
- Нет риска зацепиться за ручку
- Уборка фасадов без ручек гораздо проще
Кухня без ручек имеет ряд преимуществ / Фото remont-volot
Дизайн кухни без ручек
Верхние и нижние шкафы без ручек
Такой вариант отлично выглядит в нейтральных оттенках. Вся остальная мебель в комнате должна соответствовать стилистике. Дизайну свойственна простота и лаконичность.
Дизайн кухни можно разработать на любой вкус / Фото vanil-studio
Комбинирование
Верхние шкафы без ручек, нижние – с фурнитурой. Такие шкафы могут различаться по цвету фасадов и их фактуре.
Комбинирование предполагает использование различных фактур и материалов / Фото pinterest
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Механизм
Выбрав кухню без ручек, следует определиться с механизмом довода дверей. Их существует несколько видов.
- Фальшивые профили – для открытия ящика, необходимо потянуть за ребро дверей.
- Push-Open – для того, чтобы открыть дверцу, на нее нужно слегка нажать. Она приоткроется, но для полного открытия, придется потянуть за дверку.
- Фрезерованные углубления – это фасады с прорезями на дверцах или спилом под углом.
- Ручки-сенсоры – в этом варианте используется светодиодная подсветка, которая реагирует на прикосновения. Такой механизм один из самых дорогих.
Push-Open – самый популярный механизм для кухни без ручек / Фото e-mebel