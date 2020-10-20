Кухонные гарнитуры без ручек нельзя назвать новшеством – несколько лет они находятся на пике популярности.

Какие преимущества у такой мебели и как подобные кухни выглядят в интерьере, рассказывает 24 канал.

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Особенности

Кухня без ручек подойдет для современных интерьеров (минимализм, скандинавский стиль, хай-тек). Механизм довода дверей повлечет дополнительные траты.

Кухня без ручек – стильное решение для интерьера / Фото hettich

Преимущества оформления

Стильно смотрится в интерьере

Экономит место

Нет риска зацепиться за ручку

Уборка фасадов без ручек гораздо проще

Кухня без ручек имеет ряд преимуществ / Фото remont-volot

Дизайн кухни без ручек

Верхние и нижние шкафы без ручек

Такой вариант отлично выглядит в нейтральных оттенках. Вся остальная мебель в комнате должна соответствовать стилистике. Дизайну свойственна простота и лаконичность.

Дизайн кухни можно разработать на любой вкус / Фото vanil-studio

Комбинирование

Верхние шкафы без ручек, нижние – с фурнитурой. Такие шкафы могут различаться по цвету фасадов и их фактуре.

Комбинирование предполагает использование различных фактур и материалов / Фото pinterest

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Механизм

Выбрав кухню без ручек, следует определиться с механизмом довода дверей. Их существует несколько видов.

Фальшивые профили – для открытия ящика, необходимо потянуть за ребро дверей.

– для открытия ящика, необходимо потянуть за ребро дверей. Push-Open – для того, чтобы открыть дверцу, на нее нужно слегка нажать. Она приоткроется, но для полного открытия, придется потянуть за дверку.

– для того, чтобы открыть дверцу, на нее нужно слегка нажать. Она приоткроется, но для полного открытия, придется потянуть за дверку. Фрезерованные углубления – это фасады с прорезями на дверцах или спилом под углом.

– это фасады с прорезями на дверцах или спилом под углом. Ручки-сенсоры – в этом варианте используется светодиодная подсветка, которая реагирует на прикосновения. Такой механизм один из самых дорогих.

Push-Open – самый популярный механизм для кухни без ручек / Фото e-mebel