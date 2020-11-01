Кухня з диваном: особливості оформлення та фото
Останніми роками диван в інтер'єрі кухні став трендом. Дизайнери використовують найрізноманітніші моделі.
Який диван вибрати для кухні та як його розмістити, розповідає Нерухомість 24.
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Важливі рекомендації
- Вибираючи диван для кухні, враховуйте планування і геометрію приміщення.
- Для маленьких кухонь краще підібрати компактний м'який куточок.
- Якщо кухня витягнутої форми, диван слід розміщувати на протилежній стіні від холодильника і гарнітура.
- Якщо приміщення велике, диван можна поставити біля вікна – це дозволить насолоджуватися природним світлом під час прийому їжі.
- Для дуже великої кухні підійде великий кутовий диван.
Кутовий диван – ідеальне рішення для просторої кухні / Фото design-homes
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Який диван вибрати
Дивани бувають різної форми. Вибирати потрібно індивідуально, виходячи з перерахованих вище особливостей кухні.
- Прямий диван залежно від своїх габаритів підійде для кухні будь-якої площі.
Невеликий диван – це зручно і затишно / Фото design-homes
- Кутовий диван найчастіше розміщується біля вікна. Він підійде для будь-якої кухні в залежності від свого розміру.
Підберіть диван відповідного для вашої кухні розміру / Фото pinterest
Матеріал і гамма кольорів
Тканина для кухонного дивана в першу чергу має бути практичною. Вибирайте матеріал, який можна буде при необхідності протерти вологою ганчіркою.
Колір дивана залежить від стилістики кухні і особистих переваг. Часто диван стає акцентною плямою в інтер'єрі. У такому випадку можна вибрати відтінок, відповідний до інтер'єру приміщення – рожевий, синій, зелений, бузковий, бірюзовий, жовтий та ін.
Яскравий диван може стати інтер'єрних центром кухні / Фото design-homes
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