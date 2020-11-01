Останніми роками диван в інтер'єрі кухні став трендом. Дизайнери використовують найрізноманітніші моделі.

Який диван вибрати для кухні та як його розмістити, розповідає Нерухомість 24.

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Важливі рекомендації

Вибираючи диван для кухні, враховуйте планування і геометрію приміщення.

і геометрію приміщення. Для маленьких кухонь краще підібрати компактний м'який куточок.

краще підібрати компактний м'який куточок. Якщо кухня витягнутої форми , диван слід розміщувати на протилежній стіні від холодильника і гарнітура.

, диван слід розміщувати на протилежній стіні від холодильника і гарнітура. Якщо приміщення велике, диван можна поставити біля вікна – це дозволить насолоджуватися природним світлом під час прийому їжі.

диван можна поставити біля вікна – це дозволить насолоджуватися природним світлом під час прийому їжі. Для дуже великої кухні підійде великий кутовий диван.

Кутовий диван – ідеальне рішення для просторої кухні​ / Фото design-homes

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Який диван вибрати

Дивани бувають різної форми. Вибирати потрібно індивідуально, виходячи з перерахованих вище особливостей кухні.

Прямий диван залежно від своїх габаритів підійде для кухні будь-якої площі.

Невеликий диван – це зручно і затишно / Фото design-homes

Кутовий диван найчастіше розміщується біля вікна. Він підійде для будь-якої кухні в залежності від свого розміру.

Підберіть диван відповідного для вашої кухні розміру​ / Фото pinterest

Матеріал і гамма кольорів

Тканина для кухонного дивана в першу чергу має бути практичною. Вибирайте матеріал, який можна буде при необхідності протерти вологою ганчіркою.

Колір дивана залежить від стилістики кухні і особистих переваг. Часто диван стає акцентною плямою в інтер'єрі. У такому випадку можна вибрати відтінок, відповідний до інтер'єру приміщення – рожевий, синій, зелений, бузковий, бірюзовий, жовтий та ін.

Яскравий диван може стати інтер'єрних центром кухні​ / Фото design-homes