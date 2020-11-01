Кухня с диваном: особенности оформления и фото
В последние годы диван в интерьере кухни стал трендом. Дизайнеры используют самые разнообразные модели.
Какой диван выбрать для кухни и как его разместить, рассказывает Недвижимость 24.
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Важные рекомендации
- Выбирая диван для кухни, учитывайте планировку и геометрию помещения.
- Для маленьких кухонь лучше подобрать компактный мягкий уголок.
- Если кухня вытянутой формы, диван следует размещать на противоположной стене от холодильника и гарнитура.
- Если помещение большое, диван можно поставить у окна – это позволит наслаждаться естественным светом во время приема пищи.
- Для очень большой кухни подойдет большой угловой диван.
Угловой диван – идеальное решение для просторной кухни / Фото design-homes
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Какой диван выбрать
Диваны бывают разной формы. Выбирать нужно индивидуально, исходя из перечисленных выше особенностей кухни.
- Прямой диван в заивисимости от своих габаритов подойдет для кухни любой площади.
Небольшой диван – это удобно и уютно / Фото design-homes
- Угловой диван чаще всего размещается у окна. Он подойдет для любой кухни в зависимости от своего размера.
Подберите диван подходящего для вашей кухни размера / Фото pinterest
Материал и цветовая гамма
Ткань для кухонного дивана в первую очередь должна быть практичной. Выбирайте материал, который можно будет при необходимости протереть влажной тряпкой.
Цвет дивана зависит от стилистики кухни и личных предпочтений. Часто диван становится акцентным пятном в интерьере. В таком случае можно выбрать оттенок, подходящий к интерьеру помещения – розовый, синий, зеленый, сиреневый, бирюзовый, желтый и пр.
Яркий диван может стать интерьерным центром кухни / Фото design-homes
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