В последние годы диван в интерьере кухни стал трендом. Дизайнеры используют самые разнообразные модели.

Какой диван выбрать для кухни и как его разместить, рассказывает Недвижимость 24.

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Важные рекомендации

Выбирая диван для кухни, учитывайте планировку и геометрию помещения.

и геометрию помещения. Для маленьких кухонь лучше подобрать компактный мягкий уголок.

лучше подобрать компактный мягкий уголок. Если кухня вытянутой формы , диван следует размещать на противоположной стене от холодильника и гарнитура.

, диван следует размещать на противоположной стене от холодильника и гарнитура. Если помещение большое , диван можно поставить у окна – это позволит наслаждаться естественным светом во время приема пищи.

, диван можно поставить у окна – это позволит наслаждаться естественным светом во время приема пищи. Для очень большой кухни подойдет большой угловой диван.

Угловой диван – идеальное решение для просторной кухни / Фото design-homes

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Какой диван выбрать

Диваны бывают разной формы. Выбирать нужно индивидуально, исходя из перечисленных выше особенностей кухни.

Прямой диван в заивисимости от своих габаритов подойдет для кухни любой площади.

Небольшой диван – это удобно и уютно / Фото design-homes

Угловой диван чаще всего размещается у окна. Он подойдет для любой кухни в зависимости от своего размера.

Подберите диван подходящего для вашей кухни размера / Фото pinterest

Материал и цветовая гамма

Ткань для кухонного дивана в первую очередь должна быть практичной. Выбирайте материал, который можно будет при необходимости протереть влажной тряпкой.

Цвет дивана зависит от стилистики кухни и личных предпочтений. Часто диван становится акцентным пятном в интерьере. В таком случае можно выбрать оттенок, подходящий к интерьеру помещения – розовый, синий, зеленый, сиреневый, бирюзовый, желтый и пр.

Яркий диван может стать интерьерным центром кухни / Фото design-homes