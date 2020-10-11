Останнім часом дизайнери часто рекомендують прихований гарнітур і робочу поверхню на кухні.

Такий хід дозволяє інтер'єру виглядати цілісно, стримано і елегантно. Як "заховати" кухню, розповідає 24 канал.

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Особливості кухні-невидимки

Невидимий кухонний гарнітур можна використовувати у різній нерухомості: у великих будинках, в маленькій студії, в смарт-квартирах та ін.

Підійде до різних стилів інтер'єру.

Кухню-невидимку можна виконати в будь-якому стилі / Фото Instagram, sicucina.ru

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Переваги "захованої кухні"

можна поєднувати різні функціональні зони (наприклад, біля кухні можна поставити навіть ліжко, і це буде виглядати органічно);

постійний порядок, адже все зайве заховано;

витриманий стиль;

економія простору.

Закриті шафи створюють порядок у житлі / Фото Instagram, sicucina.ru

Як зробити невидиму кухню

Кухню-невидимку краще промальовувати з професійним дизайнером. Він допоможе зробити заміри, вибрати потрібний стиль, колірну гаму. Після цього кухонний гарнітур можна зробити під замовлення з урахуванням всіх побажань і нюансів. Важливо, щоб результат повністю задовольнив усіх мешканців, адже кухня робиться на кілька років.

Невидимий кухонний гарнітур робить інтер'єр цілісним / Фото Instagram, elvirasochi

Приклади невидимих кухонь в інтер'єрі

За зачиненими дверима можна заховати повноцінну кухню​ / Фото postroika