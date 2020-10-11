Кухня-невидимка в інтер'єрі: як вона виглядає
Останнім часом дизайнери часто рекомендують прихований гарнітур і робочу поверхню на кухні.
Такий хід дозволяє інтер'єру виглядати цілісно, стримано і елегантно. Як "заховати" кухню, розповідає 24 канал.
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Особливості кухні-невидимки
- Невидимий кухонний гарнітур можна використовувати у різній нерухомості: у великих будинках, в маленькій студії, в смарт-квартирах та ін.
- Підійде до різних стилів інтер'єру.
Кухню-невидимку можна виконати в будь-якому стилі / Фото Instagram, sicucina.ru
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Переваги "захованої кухні"
- можна поєднувати різні функціональні зони (наприклад, біля кухні можна поставити навіть ліжко, і це буде виглядати органічно);
- постійний порядок, адже все зайве заховано;
- витриманий стиль;
- економія простору.
Закриті шафи створюють порядок у житлі / Фото Instagram, sicucina.ru
Як зробити невидиму кухню
Кухню-невидимку краще промальовувати з професійним дизайнером. Він допоможе зробити заміри, вибрати потрібний стиль, колірну гаму. Після цього кухонний гарнітур можна зробити під замовлення з урахуванням всіх побажань і нюансів. Важливо, щоб результат повністю задовольнив усіх мешканців, адже кухня робиться на кілька років.
Невидимий кухонний гарнітур робить інтер'єр цілісним / Фото Instagram, elvirasochi
Приклади невидимих кухонь в інтер'єрі
За зачиненими дверима можна заховати повноцінну кухню / Фото postroika