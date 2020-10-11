В последнее время дизайнеры часто рекомендуют скрытый гарнитур и рабочую поверхность на кухне.

Такой ход позволяет интерьеру выглядеть целостно, сдержанно и элегантно. Как "спрятать" кухню, рассказывает 24 канал.

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Особенности кухни-невидимки

Невидимый кухонный гарнитур можно использовать в разной недвижимости : в больших домах, в маленькой студии, в смарт-квартирах и пр.

: в больших домах, в маленькой студии, в смарт-квартирах и пр. Подойдет к различным стилям интерьера.

Кухню-невидимку можно выполнить в любом стиле / Фото Instagram, sicucina.ru

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Преимущества "спрятанной кухни"

можно сочетать разные функциональные зоны (например, возле кухни можно поставить даже кровать, и это будет выглядеть органично);

постоянный порядок, ведь все лишнее спрятано;

выдержанный стиль;

экономия пространства.

Закрытые шкафы создают порядок в жилье / Фото Instagram, sicucina.ru

Как сделать невидимую кухню

Кухню-невидимку лучше прорисовать с профессиональным дизайнером. Он поможет сделать замеры, выбрать нужный стиль, цветовую гамму. После этого кухонный гарнитур можно сделать под заказ с учетом всех пожеланий и нюансов. Важно, чтобы результат полностью удовлетворил всех жильцов, ведь кухня делается на несколько лет.

Невидимый кухонный гарнитур делает интерьер целостным / Фото Instagram, elvirasochi

Примеры невидимых кухонь в интерьере

За закрытыми дверями можно спрятать полноценную кухню / Фото postroika