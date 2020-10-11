Кухня-невидимка в интерьере: как она выглядит
В последнее время дизайнеры часто рекомендуют скрытый гарнитур и рабочую поверхность на кухне.
Такой ход позволяет интерьеру выглядеть целостно, сдержанно и элегантно. Как "спрятать" кухню, рассказывает 24 канал.
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Особенности кухни-невидимки
- Невидимый кухонный гарнитур можно использовать в разной недвижимости: в больших домах, в маленькой студии, в смарт-квартирах и пр.
- Подойдет к различным стилям интерьера.
Кухню-невидимку можно выполнить в любом стиле / Фото Instagram, sicucina.ru
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Преимущества "спрятанной кухни"
- можно сочетать разные функциональные зоны (например, возле кухни можно поставить даже кровать, и это будет выглядеть органично);
- постоянный порядок, ведь все лишнее спрятано;
- выдержанный стиль;
- экономия пространства.
Закрытые шкафы создают порядок в жилье / Фото Instagram, sicucina.ru
Как сделать невидимую кухню
Кухню-невидимку лучше прорисовать с профессиональным дизайнером. Он поможет сделать замеры, выбрать нужный стиль, цветовую гамму. После этого кухонный гарнитур можно сделать под заказ с учетом всех пожеланий и нюансов. Важно, чтобы результат полностью удовлетворил всех жильцов, ведь кухня делается на несколько лет.
Невидимый кухонный гарнитур делает интерьер целостным / Фото Instagram, elvirasochi
Примеры невидимых кухонь в интерьере
За закрытыми дверями можно спрятать полноценную кухню / Фото postroika