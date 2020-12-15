Кухонний гарнітур з дерева – класика. Це рішення люблять і використовує багато єхто. Але варто неправильно вибрати форму фасадів або відтінок – інтер'єр буде виглядати несучасним і застарілим.

Як правильно оформити інтер'єр кухні під дерево, розповідає Нерухомість 24. Читайте Кухонний острів: як його грамотно оформити Кухня під дерево: в чому її особливості Ідеально впишеться у будь-який простір – лофт, мінімалізм, класика – дерево доречно скрізь.

– лофт, мінімалізм, класика – дерево доречно скрізь. Дуже добре підходить як для невеликих, так і для просторих приміщень.

приміщень. Прекрасно поєднується з будь-якими кольорами і фактурами , легко комбінується з різними матеріалами.

, легко комбінується з різними матеріалами. Екологічність.

Практичність.

Вимагає спеціального догляду (із застосуванням окремих засобів). Дерево – універсальний матеріал / Фото pinterest Цікаво Оформлення кухні: 3 спірних прийоми, про які потрібно подумати Як вибрати гарнітур із дерева Форма. Важливо правильно врахувати планування, площу приміщення і ергономіку. Матеріал. Це може бути темна або світла порода дерева. Також необхідно вирішити, чи буде поєднання з іншими фактурами. Фасади. Від їх форми залежить вид гарнітура. До сих пір у продажу є фігурні фасади зі склом, які асоціюються з 2000-ми. ​Фігурні фасади зі склом давно застаріли / Фото 12millionov Що слід врахувати при виборі кухні Гарнітур може бути повністю з дерева або ж комбінований (з використанням інших колірних рішень і матеріалів).

(з використанням інших колірних рішень і матеріалів). Дерево вдало поєднується з матовим пластиком . При цьому дерево може бути як матовим, так і напівматовим.

. При цьому дерево може бути як матовим, так і напівматовим. Якщо ви будете комбінувати матеріали, деревину, як правило , використовують для верхніх фасадів (на них менше функціонального навантаження).

(на них менше функціонального навантаження). Відтінки дерева – універсальні. Ви можете поєднувати його з абсолютно будь-яким кольором. Деревина – у тренді, і прикрасить будь-яку кухню / Фото pinterest