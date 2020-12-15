Кухня під дерево: як зробити її стильною та модною
Кухонний гарнітур з дерева – класика. Це рішення люблять і використовує багато єхто. Але варто неправильно вибрати форму фасадів або відтінок – інтер'єр буде виглядати несучасним і застарілим.
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Кухня під дерево: в чому її особливості
- Ідеально впишеться у будь-який простір – лофт, мінімалізм, класика – дерево доречно скрізь.
- Дуже добре підходить як для невеликих, так і для просторих приміщень.
- Прекрасно поєднується з будь-якими кольорами і фактурами, легко комбінується з різними матеріалами.
- Екологічність.
- Практичність.
- Вимагає спеціального догляду (із застосуванням окремих засобів).
Дерево – універсальний матеріал / Фото pinterest
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Як вибрати гарнітур із дерева
- Форма. Важливо правильно врахувати планування, площу приміщення і ергономіку.
- Матеріал. Це може бути темна або світла порода дерева. Також необхідно вирішити, чи буде поєднання з іншими фактурами.
- Фасади. Від їх форми залежить вид гарнітура. До сих пір у продажу є фігурні фасади зі склом, які асоціюються з 2000-ми.
Фігурні фасади зі склом давно застаріли / Фото 12millionov
Що слід врахувати при виборі кухні
- Гарнітур може бути повністю з дерева або ж комбінований (з використанням інших колірних рішень і матеріалів).
- Дерево вдало поєднується з матовим пластиком. При цьому дерево може бути як матовим, так і напівматовим.
- Якщо ви будете комбінувати матеріали, деревину, як правило, використовують для верхніх фасадів (на них менше функціонального навантаження).
- Відтінки дерева – універсальні. Ви можете поєднувати його з абсолютно будь-яким кольором.
Деревина – у тренді, і прикрасить будь-яку кухню / Фото pinterest
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