Кухонний острів – рішення, про яке мріють тисячі господинь. Це стильно, зручно, практично і функціонально.

Які переваги у кухонного острова, як правильно його облаштувати і що врахувати, розповіла дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart в Instagram.

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Кухонний острів вимагає простору і тому він прекрасно впишеться у великі кухні і в просторі кухні-вітальні, – зазначила дизайнерка інтер'єру.

Кухонний острів: переваги та особливості

Місце для зберігання

Острів збільшить місце для зберігання. Його можна зробити як відкритим, так і закритим.

Обідня зона

Острів може стати повноцінною обідньою зоною, замінивши традиційний стіл. Важливо врахувати, що острів вищий, ніж звичайний стіл. Тому вам знадобляться барні стільці.

Острів може стати відмінною обідньою зоною / Фото idealkitchen

Острів + стільниця

Якщо у вас велика довга кухня, острів можна поєднати зі стільницею у стилі стола.

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Острів замість дивану

Кухонний острів також може використовуватися як диван в інтер'єрі – фантазуйте і створюйте зручні для вас рішення.

Якщо кухня не дуже велика, можна зробити острів-диван / Фото effectivehouse

Острів + техніка

Кухонний острів може стати "сховищем" вбудованої техніки. Ви можете розмістити там холодильник, морозильну камеру або, наприклад, вбудувати винну шафу.

Зонування

За допомогою острова ви можете відокремити кухню від вітальні і таким чином зробити стильне зонування приміщення.

Робочий трикутник

Кожна господиня знає робочий трикутник – раковина / холодильник / пліта. Якщо ви зробите правильне розташування, це дозволить вам економити час і сили при кожному приготуванні їжі. На острові ви можете встановити плиту або раковину, створивши вершину трикутника.