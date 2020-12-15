Кухня под дерево: как сделать ее стильной и модной
Кухонный гарнитур из дерева – классика. Это решение любят и используют очень многие. Но стоит неправильно выбрать форму фасадов или оттенок – интерьер будет выглядеть несовременным и устаревшим.
Как правильно оформить интерьер кухни под дерево, рассказывает Недвижимость 24.
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Кухня под дерево: в чем ее особенности
- Идеально впишется в любое пространство – лофт, минимализм, классика – дерево уместно везде.
- Отлично подходит как для небольших, так и для просторных помещений.
- Прекрасно сочетается с любыми цветами и фактурами, легко комбинируется с различными материалами.
- Экологичность.
- Практичность.
- Требует специального ухода (с применением отдельных средств).
Дерево – универсальный материал / Фото pinterest
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Как выбрать гарнитур из дерева
- Форма. Важно правильно учесть планировку, площадь помещения и эргономику.
- Материал. Это может быть темная или светлая порода дерева. Также необходимо решить, будет ли сочетание с другими фактурами.
- Фасады. От их формы зависит вид гарнитура. До сих пор в продаже есть фигурные фасады со стеклом, которые ассоциируются с 2000-мы.
Фигурные фасады со стеклом давно устарели / Фото 12millionov
Что следует учесть при выборе кухни
- Гарнитур может быть полностью из дерева или же комбинированный (с использованием других цветовых решений и материалов).
- Дерево удачно сочетается с матовым пластиком. При этом дерево может быть как матовым, так и полуматовым.
- Если вы будете комбинировать материалы, древесину, как правило, используют для верхних фасадов (на них меньеше функциональной нагрузки).
- Оттенки дерева – универсальны. Вы можете сочетать его с абсолютно любым цветом.
Древесина – в тренде, и украсит любую кухню / Фото pinterest
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