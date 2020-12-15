Кухонный гарнитур из дерева – классика. Это решение любят и используют очень многие. Но стоит неправильно выбрать форму фасадов или оттенок – интерьер будет выглядеть несовременным и устаревшим.

Как правильно оформить интерьер кухни под дерево, рассказывает Недвижимость 24. Читайте Кухонный остров: как его грамотно оформить Кухня под дерево: в чем ее особенности Идеально впишется в любое пространство – лофт, минимализм, классика – дерево уместно везде.

– лофт, минимализм, классика – дерево уместно везде. Отлично подходит как для небольших, так и для просторных помещений.

помещений. Прекрасно сочетается с любыми цветами и фактурами , легко комбинируется с различными материалами.

, легко комбинируется с различными материалами. Экологичность.

Практичность.

Требует специального ухода (с применением отдельных средств). Дерево – универсальный материал / Фото pinterest Интересно Оформление кухни: 3 спорных приема, о которых нужно подумать Как выбрать гарнитур из дерева Форма. Важно правильно учесть планировку, площадь помещения и эргономику. Материал. Это может быть темная или светлая порода дерева. Также необходимо решить, будет ли сочетание с другими фактурами. Фасады. От их формы зависит вид гарнитура. До сих пор в продаже есть фигурные фасады со стеклом, которые ассоциируются с 2000-мы. Фигурные фасады со стеклом давно устарели / Фото 12millionov Что следует учесть при выборе кухни Гарнитур может быть полностью из дерева или же комбинированный (с использованием других цветовых решений и материалов).

(с использованием других цветовых решений и материалов). Дерево удачно сочетается с матовым пластиком. При этом дерево может быть как матовым, так и полуматовым.

При этом дерево может быть как матовым, так и полуматовым. Если вы будете комбинировать материалы, древесину, как правило, используют для верхних фасадов (на них меньеше функциональной нагрузки).

(на них меньеше функциональной нагрузки). Оттенки дерева – универсальны. Вы можете сочетать его с абсолютно любым цветом. Древесина – в тренде, и украсит любую кухню / Фото pinterest