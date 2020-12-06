Інтер'єр кухні завжди хочеться зробити комфортним, затишним і стильним, адже це місце, де ми проводимо багато часу.

Які рішення в кухні можуть бути незручними у побуті, розповідає Нерухомість 24.

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Стільниця з масиву дерева

Стільниці з масиву дерева – ефектний предмет, який притягує погляди. Однак цей матеріал – дуже примхливий і вимагає серйозного догляду. На масиві дерева не можна залишати краплі води, а також він сприйнятливий до подряпин. Крім того, періодично його потрібно шліфувати, для чого буде потрібен майстер. Така стільниця може тріснути – у такій ситуації її доведеться міняти повністю.

Стільниця з масиву дерева – стильний, але непрактичний варіант / Фото kog-design

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Штори з натуральних тканин

Останніми роками в тренді – штори з бавовни, шовку, атласу і вовни. Вони красиво збираться в складки і ефектно виглядають в інтер'єрі. Однак слід врахувати і непрактичність цього рішення. На кухні завжди є запахи, бризки, жир. Навіть при наявності потужної витяжки, все це буде потрапляти на штори. Власникам доведеться постійно прати штори і це призведе до швидкої втрати зовнішнього вигляду.

Штори з натуральних матеріалів – не найкраща ідея для кухні / Фото oshtorah

Острів

Острів на кухні – дуже гарне рішення, але, на жаль, воно підходить не для кожного приміщення. Для того щоб це виглядало доречно і було зручно, кімната повинна бути просторою (можливо, об'єднана з вітальнею). Якщо ж кухня маленька – підберіть мініатюрний острів або столик на колесах.

Кухонний острів підійде для великих приміщень / Фото mydizajn