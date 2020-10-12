Останніми роками скандинавський стиль в інтер'єрі вибився в тренди і завоював не тільки популярність, а й любов дизайнерів.

Кухні в скандинавському стилі – не виняток. Чому ж вони так популярні, розповідає 24 канал.

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С кандинавський стиль доступний кожному

Це перша причина популярності кухонь в сканді-стилі. Він має на увазі просту колірну гамму (в основному – білий і сірий кольори), дерев'яні елементи, практичність, стриманість і лаконічність. Завдяки цьому, його легко втілити самому, без дизайнера. Крім того, потрібні меблі і елементи декору представлені у магазинах мас-маркету, що дозволяє суттєво заощадити.

Скандинавський стиль – це простота і лаконічність / Фото noviydom

Старий гарнітур і техніка

Скандинавський стиль зовсім невибагливий: старий гарнітур можна перефарбувати і він прекрасно впишеться в інтер'єр.

Скандинавська кухня відрізняється практичністю​ / Фото 12millionov

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Легке прибирання

Білі фасади скандинавської кухні не доставляють клопоту власникам. На матових фасадах відбитки пальців видно мінімально. Те ж саме стосується білої плитки з чорними або білими швами – мити її легко і просто.

Скандинавська кухня не доставляє багато клопоту / Фото remontkit