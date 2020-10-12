В последние годы скандинавский стиль в интерьере выбился в тренды и завоевал не только популярность, но и любовь дизайнеров.

Кухни в скандинавском стиле – не исключение. Почему же они так популярны, рассказывает 24 канал.

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Скандинавский стиль доступен каждому

Это первая причина популярности кухонь в сканди-стиле. Он подразумевает простую цветовую гамму (в основном – белый и серый), деревянные элементы, практичность, сдержанность и лаконичность. Благодаря этому, его легко воплотить самому, без дизайнера. Кроме того, подходящая мебель и элементы декора представлены в магазинах масс-маркета, что позволяет существенно сэкономить.

Скандинавский стиль – это простота и лаконичность / Фото noviydom

Старый гарнитур и техника

Скандинавский стиль совсем неприхотлив: старый гарнитур можно перекрасить и он прекрасно впишется в интерьер.

Скандинавская кухня отличается практичностью / Фото 12millionov

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Легкая уборка

Белые фасады скандинавской кухни не доставляют хлопот владельцам. На матовых фасадах отпечатки пальцев видны минимально. То же самое касается белой плитки с черными или белыми швами – мыть ее легко и просто.

Скандинавская кухня не доставляет много хлопот / Фото remontkit