Кухня в скандинавском стиле: почему она так популярна
В последние годы скандинавский стиль в интерьере выбился в тренды и завоевал не только популярность, но и любовь дизайнеров.
Кухни в скандинавском стиле – не исключение. Почему же они так популярны, рассказывает 24 канал.
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Скандинавский стиль доступен каждому
Это первая причина популярности кухонь в сканди-стиле. Он подразумевает простую цветовую гамму (в основном – белый и серый), деревянные элементы, практичность, сдержанность и лаконичность. Благодаря этому, его легко воплотить самому, без дизайнера. Кроме того, подходящая мебель и элементы декора представлены в магазинах масс-маркета, что позволяет существенно сэкономить.
Скандинавский стиль – это простота и лаконичность / Фото noviydom
Старый гарнитур и техника
Скандинавский стиль совсем неприхотлив: старый гарнитур можно перекрасить и он прекрасно впишется в интерьер.
Скандинавская кухня отличается практичностью / Фото 12millionov
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Легкая уборка
Белые фасады скандинавской кухни не доставляют хлопот владельцам. На матовых фасадах отпечатки пальцев видны минимально. То же самое касается белой плитки с черными или белыми швами – мыть ее легко и просто.
Скандинавская кухня не доставляет много хлопот / Фото remontkit