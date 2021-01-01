Если вы решаете, совмещать ли кухню с жилым пространством, нужно изучить все преимущества такого варианта.

В чем плюсы кухни-гостиной, и какие могут быть минусы, рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль в Instagram.

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Отделенная от остальных комнат кухня у наших хозяек ставится в приоритет чаще по привычке. Почему? Возможно от того, что чисто ментально это женская зона, так сказать "владения", которые должны иметь четкие границы. А с практической точки зрения хозяйки считают, что закрытые двери спасают квартиру и домашних от запахов и шума при готовке, – отметила Коваль.

По ее словам, это не так эффективно, как многие считают.

Отличным вариантом, по мнению дизайнера интерьера, является кухня, объединенная с жилой зоной.

Кухня-гостиная – отличное решение для большой семьи / Фото malenkaya-kuhnya

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Совмещенное пространство кухня-гостиная, или кухня-столовая дает не только простор и дополнительный воздух, но возможность организовать более комфортно зоны. Важно отметить, что в этом случае семья не "оторвана" от хозяйки дома, они продолжают находится в едином пространстве, даже занимаясь разными делами. Можно поддерживать беседу, не отвлекаясь от готовки, – рассказала Коваль преимущества объединенной кухни.

Она пояснила, что вопрос с ароматами, которые распространяются во время готовки, решается с помощью качественной вытяжки. При этом семья в таком пространстве будет чувствовать себя сплоченной.