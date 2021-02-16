Кухонні фартухи, про які ви не знали: 5 крутих рішень

Фартух є обов'язковою частиною робочої зони на кухні. І, крім звичної плитки і скіналі, існують і інші варіанти.

Про нетипові і не дуже популярні види фартуха, які можна використати на кухні, розповіла дизайнерка інтер'єру Катя Лошакова.

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Фартух – це обов'язкова частина робочої зони, особливо для любителів багато готувати. Він захищає стіну від бризок і патьоків, і дозволяє швидко все це прибрати. Тому основне завдання фартуха – практичність. Іноді фартух може бути естетичною родзинкою кухні, акцентом на тлі однакових фасадів. Про такі і поговоримо,

– зазначила Лошакова.

Штучний камінь має привабливу текстуру і дуже практичний на відміну від натурального, який вважається складним у догляді і чутливим до барвників (жиру, соку та ін.).

Великоформатний керамограніт – плитка з форматом 60х120 см, 90х150 см і т.д. Цей практичний варіант дозволяє уникнути безлічі швів на поверхні. Може бути з текстурою бетону, каменю, дерева або іншого матеріалу.

Состаренное дзеркало – стильний прийом, який дозволить приховати недоліки. Також відмінно буде виглядати в маленьких кухнях.

Керамограніт прикрасить інтер'єр​ / Фото altagamma

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Метал. За словами дизайнерки інтер'єру, це довговічний і міцний матеріал, проте не простий в догляді. В інтер'єрі виглядає красиво і стильно.

Метал – ще один варіант фартуха / Фото mebelvdome

Мікроцемент – тонке і міцне покриття, яке також використовуються на меблевих фасадах, на стільниці і фартуху. Стильна текстура бетону відмінно виглядає у різних стилях.

Хочеться додати, що навіть якщо ви робите ремонт самі, не бійтеся використовувати нетипові матеріали для фартуха. Це та зона, з якою ви взаємодієте досить часто, і вона має дарувати вам приємні емоції,

– резюмувала Катя Лошакова.