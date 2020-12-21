Кухонні фасади: які кращі та від чого залежить вибір
Вибираючи кухонні фасади, у багатьох власників виникають питання: які краще, чому, які у них особливості, як вони поводяться у побуті і т.д.
Для того щоб не розчаруватися згодом, потрібно правильно вибрати матеріал, розповідає in_design.studio в Instagram.
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Багато хто стикається з проблемою перед вибором кухні. Оскільки матеріалів багато, а що краще або дешевше – зрозуміти складно... Вибір залежить від багатьох факторів: від ваших особистих якостей і звичок, від ваших вимог, від бюджету та ін. – відзначили в in_design.studio.
Види фасадів
- Масив. Фасади з дерева – це екологічно, але дорого і складно у догляді. Важливо підтримувати вологість і бути акуратним у побуті, адже матеріал досить примхливий.
- Емаль – можна пофарбувати ЛДСП або МДФ-плити у будь-який колір. Такий варіант прослужить довгі роки, якщо придбаний у хорошого виробника.
- МДФ – плита, покрита плівкою будь-якого кольору або імітація під дерево, бетон. За словами дизайнерів, цей матеріал міцний і представлений у широкому асортименті.
- ЛДСП – це плита ДСП + ламінат. Таке рішення є одним з найбільш бюджетних і поширених. Якщо стики і шви якісно проклеєні – прослужить довгі роки. Крім того, матеріал має широку колірну палітру. До бюджетного сегменту відноситься Kronospan (Австрія / Україна), до середнього – Egger (Австрія), до преміум-сегменту – Cleaf (Італія).
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- ДСП і ДВП – найдешевші варіанти. Але потрібно враховувати, що ці матеріали дуже швидко дряпаються, а також бояться води і вологи.
- Мультиплекс – вологостійкий, екологічний і міцний матеріал, що нагадує фанеру. Шари склеєні за допомогою ПВА.
- Нержавійка – надійне, екологічне та красиве рішення. Однак обійдеться такий варіант недешево.
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