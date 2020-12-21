Вибираючи кухонні фасади, у багатьох власників виникають питання: які краще, чому, які у них особливості, як вони поводяться у побуті і т.д.

Для того щоб не розчаруватися згодом, потрібно правильно вибрати матеріал, розповідає in_design.studio в Instagram.

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Багато хто стикається з проблемою перед вибором кухні. Оскільки матеріалів багато, а що краще або дешевше – зрозуміти складно... Вибір залежить від багатьох факторів: від ваших особистих якостей і звичок, від ваших вимог, від бюджету та ін. – відзначили в in_design.studio.

Види фасадів

Масив. Фасади з дерева – це екологічно, але дорого і складно у догляді. Важливо підтримувати вологість і бути акуратним у побуті, адже матеріал досить примхливий.

Фасади з дерева – це екологічно, але дорого і складно у догляді. Важливо підтримувати вологість і бути акуратним у побуті, адже матеріал досить примхливий. Емаль – можна пофарбувати ЛДСП або МДФ-плити у будь-який колір. Такий варіант прослужить довгі роки, якщо придбаний у хорошого виробника.

– можна пофарбувати ЛДСП або МДФ-плити у будь-який колір. Такий варіант прослужить довгі роки, якщо придбаний у хорошого виробника. МДФ – плита, покрита плівкою будь-якого кольору або імітація під дерево, бетон. За словами дизайнерів, цей матеріал міцний і представлений у широкому асортименті.

– плита, покрита плівкою будь-якого кольору або імітація під дерево, бетон. За словами дизайнерів, цей матеріал міцний і представлений у широкому асортименті. ЛДСП – це плита ДСП + ламінат. Таке рішення є одним з найбільш бюджетних і поширених. Якщо стики і шви якісно проклеєні – прослужить довгі роки. Крім того, матеріал має широку колірну палітру. До бюджетного сегменту відноситься Kronospan (Австрія / Україна), до середнього – Egger (Австрія), до преміум-сегменту – Cleaf (Італія).

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