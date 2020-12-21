Выбирая кухонные фасады, у многих владельцев возникают вопросы: какие лучше, почему, в чем их особенности, как они ведут себя в быту и т.д.

Для того чтобы не разочароваться со временем, нужно правильно выбрать материал, рассказывает in_design.studio в Instagram.

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Многие сталкиваются с проблемой перед выбором кухни. Так как материалов много, а что лучше или дешевле – понять сложно… Выбор зависит от многих факторов: от ваших личных качеств и привычек, от ваших требований, от бюджета и пр. – отметили в in_design.studio.

Виды фасадов

Массив. Фасады из дерева – это экологично, но дорого и сложно в уходе. Важно поддерживать влажность и быть аккуратным в быту, ведь материал достаточно прихотливый.

Фасады из дерева – это экологично, но дорого и сложно в уходе. Важно поддерживать влажность и быть аккуратным в быту, ведь материал достаточно прихотливый. Эмаль – можно покрасить ЛДСП или МДФ-плиту в любой цвет. Такой вариант прослужит долгие годы, если приобретен у хорошего производителя.

– можно покрасить ЛДСП или МДФ-плиту в любой цвет. Такой вариант прослужит долгие годы, если приобретен у хорошего производителя. МДФ – плита, покрытая пленкой любого цвета или имитация под дерево, бетон. По словам дизайнеров, этот материал прочный и представлен в широком ассортименте.

– плита, покрытая пленкой любого цвета или имитация под дерево, бетон. По словам дизайнеров, этот материал прочный и представлен в широком ассортименте. ЛДСП – это плита ДСП + ламинат. Такое решение является одним из наиболее бюджетных и распространенных. Если стыки и швы качественно проклеены – прослужит долгие годы. кроме того, он имеет широкую цветовую палитру. К бюджетному сегменту относится Kronospan (Австрия/Украина), к среднему – Egger (Австрия), к премиум-сегменту – Cleaf (Италия).

От качества фасадов зависит комфорт проживания / Фото optima

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