Кухонный остров: как его грамотно оформить
Кухонный остров – решение, о котором мечтают тысячи хозяек. Это стильно, удобно, практично и функционально.
Какие преимущества у кухонного острова, как правильно его обустроить и что учесть, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.
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Кухонный остров требует пространства и поэтому он прекрасно впишется в большие кухни и в просторные кухни-гостиные, – отметила дизайнер интерьера.
Кухонный остров: преимущества и особенности
Место для хранения
Остров увеличит место для хранения. Его можно сделать как открытым, так и закрытым.
Обеденная зона
Остров может стать полноценной обеденной зоной, заменив традиционный стол. Важно учесть, что остров выше, чем обычный стол. Поэтому вам понадобятся барные стулья.
Остров может стать отличной обеденной зоной / Фото idealkitchen
Остров + столешница
Если у вас большая длинная кухня, остров можно совместить со столешницей в стиле стола.
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Остров вместо дивана
Кухонный остров также может использоваться как диван в интерьере – фантазируйте и создавайте удобные для вас решения.
Если кухня не очень большая, можно сделать остров-диван / Фото effectivehouse
Остров + техника
Кухонный остров может стать "хранилищем" встраиваемой техники. Вы можете разместить там холодильник, морозильную камеру или, например, встроить винный шкаф.
Зонирование
С помощью острова вы можете отделить кухню от гостиной и таким образом сделать стильное зонирование помещения.
Рабочий треугольник
Каждая хозяйка знает рабочий треугольник – раковина / холодильник / плита. Если вы сделаете правильную расстановку, это позволит вам экономить время и силы при каждом приготовлении пищи. На острове вы можете установить плиту или раковину, создав вершину треугольника.
Рабочий треугольник может начинаться с острова / Фото tkpanel
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