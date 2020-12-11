Кухонный остров – решение, о котором мечтают тысячи хозяек. Это стильно, удобно, практично и функционально.

Какие преимущества у кухонного острова, как правильно его обустроить и что учесть, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.

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Кухонный остров требует пространства и поэтому он прекрасно впишется в большие кухни и в просторные кухни-гостиные, – отметила дизайнер интерьера.

Кухонный остров: преимущества и особенности

Место для хранения

Остров увеличит место для хранения. Его можно сделать как открытым, так и закрытым.

Обеденная зона

Остров может стать полноценной обеденной зоной, заменив традиционный стол. Важно учесть, что остров выше, чем обычный стол. Поэтому вам понадобятся барные стулья.

Остров может стать отличной обеденной зоной / Фото idealkitchen

Остров + столешница

Если у вас большая длинная кухня, остров можно совместить со столешницей в стиле стола.

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Остров вместо дивана

Кухонный остров также может использоваться как диван в интерьере – фантазируйте и создавайте удобные для вас решения.

Если кухня не очень большая, можно сделать остров-диван / Фото effectivehouse

Остров + техника

Кухонный остров может стать "хранилищем" встраиваемой техники. Вы можете разместить там холодильник, морозильную камеру или, например, встроить винный шкаф.

Зонирование

С помощью острова вы можете отделить кухню от гостиной и таким образом сделать стильное зонирование помещения.

Рабочий треугольник

Каждая хозяйка знает рабочий треугольник – раковина / холодильник / плита. Если вы сделаете правильную расстановку, это позволит вам экономить время и силы при каждом приготовлении пищи. На острове вы можете установить плиту или раковину, создав вершину треугольника.

Рабочий треугольник может начинаться с острова / Фото tkpanel