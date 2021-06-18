Острівець затишку для всієї сім'ї: який ЖК обрати у Львові

З кожним роком зростає популярність затишних житлових комплексів з малоповерховими будинками та європейськими рисами. Щодня тисячі сімей підшукують для себе саме таке житло.

Компактні та зручно розташовані комплекси дозволяють відчувати себе гармонійно, впевнено та у повній безпеці. Цим критеріям відповідає ЖК "Компаньйон" у Львові від "Корпорації Нерухомості РІЕЛ".

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Що таке ЖК "Компаньйон"

"Корпорація нерухомості РІЕЛ" пропонує життя в зеленому куточку Львова. ЖК "Компаньйон" – це 2 будинки по 3 секції малої поверховості, низька щільність населення та вільні паркомісця.

ЖК "Компаньйон" – ідеальний вибір для сім'ї / Фото riel

Одна з особливостей комплексу – близькість до інфраструктурних об'єктів. Лише за 15 хвилин на автомобілі ви опинитеся у центрі Львова, а за 7 – 8 хвилин – у найбільшому ТРЦ Західної України. Дістатися до ринків та гіпермаркетів можна лише за 5 хвилин, а до аквапарку та стадіону "Арена Львів" – за 10.

Не всі хочуть їздити до центру міста за покупками, до лікаря чи перукаря. Забудовники теж це розуміють, і у нових житлових комплексах перші поверхи обладнуються під комерційні проєкти, де ви можете відкрити свою перукарню, магазин, лікарську установу, магазин або облаштувати собі офіс,

– розповіла консультантка "Корпорації Нерухомості РІЕЛ" Ірина Паночко.

ЖК "Компаньйон" – це зручне та комфортне життя / Фото riel

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Купуючи житло унові власники стають частиною сучасного "ком'юніті" та мають усе необхідне під рукою. При цьому є можливість насолоджуватися свіжим повітрям, чистою природою та неймовірною атмосферою.

ЖК "Компаньйон" – це ідеальний вибір для кожної родини / Фото riel

Зручний та комфортний ЖК "Компаньйон": дивіться відео

ЖК "Компаньйон" від "РІЕЛ" – це:

доступна ціна;

тиша та затишок;

низька щільність населення;

близькість до природи;

територія для відпочинку та зони барбекю;

дитячі та спортивні майданчики;

паркувальні місця для автомобілів.

Як виглядатиме ЖК "Компаньйон" від "Корпорації Нерухомості РІЕЛ" / Фото riel: