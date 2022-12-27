Згідно з даними порталу "Увекон", наприкінці 2022 найвищими ціни на первинну нерухомість залишаються у Львівській, Одеській та Закарпатській областях. Однак аналітики наголошують, що відстежувати динаміку зараз складно.

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Що змінило попит на квартири в новобудовах

Як повідомила експертка з ринку нерухомості Ірина Луханіна, попит на квартири в новобудовах становить приблизно 10 – 20% від показників, які фіксували на ринку до повномасштабного вторгнення.

Зростання цін на первинному ринку в листопаді істотно скоротилося, що пов’язано насамперед зі зниженням курсу долара. Стабільно дорожчають квартири класу "економ" і "комфорт" (до 7,5%) за середнього зростання цін лише на 1,5%,

– розповіла Луханіна.

Експертка також наголошує, що в грудні дещо пожвавився попит на квартири економкласу вартістю не дорожче за 35 тисяч доларів. На її думку, це відбувається завдяки інтересу охочих отримати пільговий іпотечний кредит "єОселя".

Водночас, за даними Мінекономіки, 71% наданих кредитів на житло в листопаді та грудні – це вторинний ринок. Наразі банки неохоче кредитують придбання майнових прав на етапі будівництва, хоча таку можливість і передбачено програмою.

Що відбувається на ринку новобудов і чому його важко аналізувати

За словами Володимира Семенцова, девелопери намагаються уникнути банкрутства та шукають способи фінансування будівництва, щоб виконати свої зобов’язання перед інвесторами. Тому вони пропонують знижки покупцям, що дійсно зацікавлені в придбанні.

На думку Семенцова, найближчим часом не варто чекати суттєвих змін на ринку. Зрушити його з місця зможе припинення активних бойових дій.

Загалом нині ціни на однокімнатні розподілилися таким чином:

Київ – 1 465 доларів за квадратний метр;

– 1 465 доларів за квадратний метр; Київська область – 858 доларів;

– 858 доларів; Львівська область – 1 061 долар;

– 1 061 долар; Одеська область – 1 023 долари;

– 1 023 долари; Івано-Франківська область – 646 доларів;

– 646 доларів; Тернопільська область – 612 доларів;

– 612 доларів; Закарпатська область – 983 долари.

Нагадаємо, що на вторинному ринку Києва з початку 2022 року медіанна вартість зменшилась на 9,6%.