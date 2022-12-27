Согласно данным портала "Увекон", в конце 2022 года самыми высокими цены на первичную недвижимость остаются во Львовской, Одесской и Закарпатской областях. Однако аналитики подчеркивают, что отслеживать динамику сейчас сложно.

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Что изменило спрос на квартиры в новостройках

Как сообщила эксперт по рынку недвижимости Ирина Луханина, спрос на квартиры в новостройках составляет примерно 10 – 20% от показателей, фиксировавшихся на рынке до полномасштабного вторжения.

Рост цен на первичном рынке в ноябре существенно сократился, что связано, прежде всего, со снижением курса доллара. Стабильно дорожают квартиры класса "эконом" и "комфорт" (до 7,5%) при среднем росте цен лишь на 1,5%,

– рассказала Луханина.

Эксперт также отмечает, что в декабре несколько оживился спрос на квартиры экономкласса стоимостью не дороже 35 тысяч долларов. По ее мнению, это происходит благодаря интересу желающих получить льготный ипотечный кредит "єОселя".

В то же время, по данным Минэкономики, 71% предоставленных кредитов на жилье в ноябре и декабре – это вторичный рынок. Пока банки неохотно кредитуют приобретение имущественных прав на этапе строительства, хотя такая возможность и предусмотрена программой.

Что происходит на рынке новостроек и почему его сложно анализировать

По словам Владимира Семенцова, девелоперы пытаются избежать банкротства и ищут способы финансирования строительства, чтобы выполнить свои обязательства перед инвесторами. Поэтому они предлагают скидки покупателям, что действительно заинтересованы в покупке.

По мнению Семенцова, в ближайшее время не стоит ожидать существенных изменений на рынке. Сдвинуть его с места сможет прекращение активных боевых действий.

В целом цены на однокомнатные распределились следующим образом:

Киев – 1 465 долларов за квадратный метр;

– 1 465 долларов за квадратный метр; Киевская область – 858 долларов;

– 858 долларов; Львовская область – 1 061 доллар;

– 1 061 доллар; Одесская область – 1 023 доллара;

– 1 023 доллара; Ивано-Франковская область – 646 долларов;

– 646 долларов; Тернопольская область – 612 долларов;

– 612 долларов; Закарпатская область – 983 доллара.

Напомним, что на вторичном рынке Киева с начала 2022 года медиа стоимость уменьшилась на 9,6%.