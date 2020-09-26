Еко-стиль став дуже популярним наприкінці XX століття – люди занепокоїлися проблемами екології та почали використовувати в інтер'єрі природні матеріали.

Які особливості стилю і на що звернути увагу, оформляючи в ньому житло, розповідає 24 канал.

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Особливості

Головний принцип – природність у кожному предметі і елементі.

– природність у кожному предметі і елементі. Матеріали – екологічно чисті та безпечні. Використовується дерево, камінь, лоза, глина, шерсть, льон.

– екологічно чисті та безпечні. Використовується дерево, камінь, лоза, глина, шерсть, льон. Функціональність , мінімалізм і простота.

, мінімалізм і простота. Гарне природне освітлення.

Багато кімнатних рослин.

Природні деталі – основна фішка еко-стилю​ / Фото design-homes

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Колірна гама

Екологічна спрямованість задає певні кольори в еко-стилі. Це природні відтінки – трав'яний, пісочний, хвойний, білий, земляний, теракотовий. Не допускаються кислотні відтінки.

Натуральні відтінки – особливість еко-стилю / Фото design-homes

Матеріали

Використовуються натуральні матеріали або їх імітація: пробка, дерево, камінь, скло, кераміка, папір, лоза та ін. Для стін підбираються панелі з пробки або паперові шпалери, можлива штукатурка, побілка або фарбування. Стелі можна побілити або оздобити деревом. Підлога – дерево, кам'яні плити, керамічна плитка.

В еко-стилі натуральність – на першому місці​ / Фото design-homes

Меблі

Грубуваті предмети меблів з дерева ідеально впишуться в еко-стиль. Також підходять плетені меблі з ротанга, бамбука і лози.

Еко-стилю характерні меблі з натуральних матеріалів​ / Фото design-homes

Освітлення

Обов'язкова вимога еко-стилю – максимум природного світла. Можна додати підсвічування або використовувати непомітні світильники.

Вибравши еко-стиль, приділіть увагу освітленню​ / Фото design-homes

Декор

Еко-стиль не передбачає безлічі декоративних елементів. Тут підійдуть домоткані килимки, скрині і корзини. Зелені рослини також дуже актуальні.

Максимум зелені – особливість еко-стилю​ / Фото design-homes