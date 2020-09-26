Квартира в еко-стилі: на що звернути увагу
Еко-стиль став дуже популярним наприкінці XX століття – люди занепокоїлися проблемами екології та почали використовувати в інтер'єрі природні матеріали.
Які особливості стилю і на що звернути увагу, оформляючи в ньому житло, розповідає 24 канал.
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Особливості
- Головний принцип – природність у кожному предметі і елементі.
- Матеріали – екологічно чисті та безпечні. Використовується дерево, камінь, лоза, глина, шерсть, льон.
- Функціональність, мінімалізм і простота.
- Гарне природне освітлення.
- Багато кімнатних рослин.
Природні деталі – основна фішка еко-стилю / Фото design-homes
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Колірна гама
Екологічна спрямованість задає певні кольори в еко-стилі. Це природні відтінки – трав'яний, пісочний, хвойний, білий, земляний, теракотовий. Не допускаються кислотні відтінки.
Натуральні відтінки – особливість еко-стилю / Фото design-homes
Матеріали
Використовуються натуральні матеріали або їх імітація: пробка, дерево, камінь, скло, кераміка, папір, лоза та ін. Для стін підбираються панелі з пробки або паперові шпалери, можлива штукатурка, побілка або фарбування. Стелі можна побілити або оздобити деревом. Підлога – дерево, кам'яні плити, керамічна плитка.
В еко-стилі натуральність – на першому місці / Фото design-homes
Меблі
Грубуваті предмети меблів з дерева ідеально впишуться в еко-стиль. Також підходять плетені меблі з ротанга, бамбука і лози.
Еко-стилю характерні меблі з натуральних матеріалів / Фото design-homes
Освітлення
Обов'язкова вимога еко-стилю – максимум природного світла. Можна додати підсвічування або використовувати непомітні світильники.
Вибравши еко-стиль, приділіть увагу освітленню / Фото design-homes
Декор
Еко-стиль не передбачає безлічі декоративних елементів. Тут підійдуть домоткані килимки, скрині і корзини. Зелені рослини також дуже актуальні.
Максимум зелені – особливість еко-стилю / Фото design-homes