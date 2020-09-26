Квартира в эко-стиле: на что обратить внимание
Эко-стиль стал очень популярен в конце XX века – люди обеспокоились проблемами экологии и начали использовать в интерьере естественные материалы.
Какие особенности стиля и на что обратить внимание, оформляя в нем жилье, рассказывает 24 канал.
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Особенности
- Главный принцип – естественность в каждом предмете и элементе.
- Материалы – экологически чистые и безопасные. Используется дерево, камень, лоза, глина, шерсть, лен.
- Функциональность, минимализм и простота.
- Хорошее ествественное освещение.
- Много комнатных растений.
Ествественные детали – основная фишка эко-стиля / Фото design-homes
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Цветовая гамма
Экологическая направленность задает определенные цвета в эко-стиле. Это природные оттенки – травяной, песочный, хвойный, белый, земляной, терракотовый. Не допускаются кислотные оттенки.
Натуральные оттенки – особенность эко-стиля / Фото design-homes
Материалы
Используются натуральные материалы или их имитация: пробка, дерево, камень, стекло, керамика, бумага, лоза и пр. Для стен подбираются панели из пробки или бумажные обои, возможна штукатурка, побелка или окрашивание. Потолки можно побелить или отделать деревом. Полы – дерево, каменные плиты, керамическая плитка.
В эко-стиле натуральность на первом месте / Фото design-homes
Мебель
Грубоватые предметы мебели из дерева идеально впишутся в эко-стиль. Также подходит плетеная мебель из ротанга, бамбука и лозы.
Эко-стилю характерна мебель из натуральных материалов / Фото design-homes
Освещение
Обязательное требование эко-стиля – максимум естественного света. Можно добавить подсветку или использовать неброские светильники.
Выбрав эко-стиль, уделите внимание освещению / Фото design-homes
Декор
Эко-стиль не предусматривает множество декоративных элементов. Здесь подойдет домотканые коврики, сундуки и корзины. Зеленые растения также очень актуальны.
Максимум зелени – особенность эко-стиля / Фото design-homes