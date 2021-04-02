В Україні ще кілька років тому квартири від забудовників здавали в експлуатацію без оздоблення. Однак значна кількість покупців не мала бажання та можливостей робити капітальний ремонт житла.

Усім відомо, що оздоблювальні роботи потребують багато часу, що гальмує процес заселення покупця до нової квартири. На сьогоднішній день на ринку нерухомого майна можна знайти різні варіанти житла – як з оздобленням, так і без нього. Про переваги та недоліки кожного з них розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Квартира з ремонтом від забудовника: плюси та мінуси

Переваги

можливість одразу заселитися у нове житло;

відсутність зайвих клопотів;

гарантія на оздоблювальні роботи.

Швидке заселення – перевага, яка приваблює багатьох покупців, адже не всі мають де жити, поки триватиме ремонт. Орендувати квартиру – це зайві витрати, яких хочеться уникнути. Крім того, купуючи нерухомість з ремонтом, можна позбутися багатьох клопотів: створення дизайн-проєкту, пошуку бригади, вибору та купівлі матеріалів та ін. У той же час забудовники несуть відповідальність за якість оздоблювальних робіт.

Зверніть увагу: обов'язково потрібно офіційно укласти договір з командою ремонтників. У такому випадку вона повинна буде безкоштовно усунути дефекти, якщо такі будуть.

Недоліки

незручне планування;

можливе невдоволення якістю оздоблювальних матеріалів і робіт;

сантехніка, яка не сподобається;

складність у виявленні будівельних дефектів (нерівності стін, підлоги та стелі).

Квартира з ремонтом від забудовника має як переваги, так і недоліки / Фото riel

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Квартира без ремонту: переваги та недоліки

Важливо: квартири без ремонту бувають із чорновим оздобленням або без нього.

Якщо будинок введено в експлуатацію після виконання будівельних робіт, покупці отримають житло з голими стінами.

Така квартира має низку переваг:

можливість побачити всі дефекти;

зробити планування на свій смак;

провести розведення комунікацій;

створити дизайн інтер'єру;

якісно виконати ремонтні роботи.

Якщо квартира без оздоблення, це дає можливість перевірити стіни, підлогу та стелі на відсутність дефектів. Також новий власник може самостійно продумати планування, провести комунікації з урахуванням власних потреб, виконати всі оздоблювальні роботи за своїм бажанням. Крім того, це дає можливість бути впевненим у якості кожного процесу.

Недоліки квартири без ремонту

власник самостійно займається всіма роботами: створенням дизайн-проєкту, підбором бригади, купівлею матеріалів та ін.;

витрата часу на ремонт;

неможливість заїхати у житло одразу після здачі.

Квартира з чорновим оздобленням

У нерухомості з чорновим оздобленням також є плюси і мінуси. Що таке чорнове оздоблення? Це нанесення штукатурки, монтаж електропроводки, проведення водопровідних і газових труб, заливання підлоги бетоном, встановлення опалювальних і вентиляційних систем,

– розповіли у РІЕЛ.

Чорнове оздоблення дозволяє власникам:

уникнути важкої та брудної роботи;

самостійно продумати інтер'єр;

вибрати сантехніку та матеріали;

зекономити час на облаштуванні житла.

У той же час чорнове оздоблення не дозволяє побачити можливі дефекти стін, підлоги та стелі. У таких квартирах уже встановлені розетки, водопровідні та газові труби – часто це не ті місця, де хотілося б власникам житла.

Обираючи житло з ремонтом чи без, варто врахувати усі плюси та мінуси / Фото riel

Квартира у новобудові з ремонтом чи без: що вигідніше

Як купувати квартири, з ремонтом чи без, багато людей вирішують, керуючись фінансовими міркуваннями. У квартир із голими стінами вартість нижча. Вони можуть коштувати на 40-200% дешевше за нерухомість з аналогічною площею, але з ремонтом "під ключ". Однак житло "після будівельників" потребує великих капіталовкладень. Нерідко ремонт від забудовника коштує клієнтові дешевше, ніж зроблений за власні кошти. Будівельні компанії купують оздоблювальні матеріали за гуртовою ціною, використовують працю власних будівельників,

– наголосили у РІЕЛ.

Однак бувають випадки, коли девелопери продають квартири з оздобленням за заниженою ціною. Це робиться задля того, щоб привернути увагу та залучити більше клієнтів. Цей варіант є вигідним для покупців, адже вони можуть одразу заселитися у житло і поступово вносити зміни в інтер'єр.