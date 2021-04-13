Як отримати кредит на квартиру в Україні: нюанси, які потрібно врахувати

Джерело:24 канал
Десятки тисяч сімей в Україні мріють мати своє житло. Багатьох з них цікавить можливість молодіжного кредитування.
Відповідну програму було запущено в Україні у 2014 році, однак цього року її фінансування обмежили, через що отримати молодіжний кредит на житло виявилося практично неможливо. Як отримати держдопомогу на купівлю квартири та які альтернативи існують – розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.
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Як вже зазначалося, молодіжний кредит на житло надається сім'ям у віці до 35 років, які стоять у квартирній черзі у міській раді.
Кредит надається:
Молодіжне кредитування розраховане на сімей, де чоловіку та дружині до 35 років / Фото riel
Щомісяця Фонд, який безпосередньо займається цим питанням і готує списки на отримання кредиту, стежить, як погашається державний кредит, і передає інформацію в департамент фінансової політики. Міська рада надає тільки кредит на отримання житла і контролює повернення цих коштів, тоді як Фонд визначає забудовника, в якого купуватимуть житло, і сам вирішує, хто і яке житло отримає, тобто індивідуально працює з кожною особою, яка одержала кредит,
– пояснили у РІЕЛ.
У 2021 році Програма молодіжного кредитування на житло не діє / Фото riel
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На жаль, на 2021 рік державне фінансування для Програми не передбачене, тому молодим сім'ям і усім зацікавленим у купівлі житла варто подумати про інші можливі варіанти,
– уточнили в РІЕЛ.
В Україні існують інші варіанти придбання житла, окрім молодіжного кредиту / Фото riel
Через проблеми, які виникли з молодіжним кредитуванням, усім охочим варто розглядати інші варіанти придбання квартири.
Корпорація Нерухомості РІЕЛ надає можливість вигідно придбати квартиру у сучасних та комфортних житлових комплексах у Києві та Львові:
У кожному окремому випадку покупець може розраховувати на індивідуальний підхід до формування умов виплати або кредитування на житло,
– наголосили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.