Квартира в новобудові Києва: за скільки можна купити і в якому районі

У Києві в травні 2021 року ціна квадратного метра квартир зросла у 44 новобудовах. Вартість піднялася в більшості районів Києва.

Житло в українській столиці має великий попит, тому про зниження цін говорити не доводиться. За скільки можна купити квартиру в новобудові Києва і в якому районі – читайте далі.

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Як змінилися ціни у травні (щодо квітня)

У ЖК економклас вартість "квадрата" знизилася на 0,8% – до 23 814 гривень.

вартість "квадрата" знизилася на 0,8% – до 23 814 гривень. Комфорт-клас – підвищення на 1% – до 28 895 гривень за метр квадратний.

– підвищення на 1% – до 28 895 гривень за метр квадратний. Бізнес-клас – житло подорожчало на 1,6% – до 47 456 гривень за квадратний метр.

– житло подорожчало на 1,6% – до 47 456 гривень за квадратний метр. Преміумклас – "квадрат" подешевшав на 0,4% – до 73 841 гривні.

У травні для купівлі у Києві були доступні квартири у 206 комплексах. Сюди включені як незавершені об'єкти, так і квартири в будинках, які вже введені в експлуатацію.

Середня вартість квартир у новобудовах Києва у травні 2021 року / Дані 100realty:

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Що продають

На ринку найбільше новобудов комфорт-класу – 48%, бізнес-класу – 23%, економкласу – 18% та преміумкласу – 11% від загальної кількості пропозицій.

Найбільше комплексів у травні пропонувалося у:

Голосіївському районі – 15%;

Шевченківському – 13%;

Дарницькому – 12%;

Солом'янському – 11%.

Найменша кількість новобудов у:

Святошинському районі – 8%;

Дніпровському – 7%;

Подільському – 7%;

Деснянському – 6%;

Оболонському – 6%.

Ціни на житло у Києві зростають, попри пандемію / Фото Pixabay