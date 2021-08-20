При покупці квартири у старому будинку, новий власник може зіткнутися з низкою сюрпризів. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

Цікаво Де будуватимуть нові ЖК у Києві та чому є проблема з паркінгами: відверте інтерв'ю забудовника

Купуючи вторинне житло формату хрущовка – будьте обережні. Краса і функціональність – не єдине, що принесли в жертву при їх будівництві. Поговорімо про те, які сюрпризи при покупці вас чекають!

– зазначила Файнблат.

У хрущовках – дуже маленькі кімнати, вузькі коридори, незручні суміщені санвузли й дуже низькі стелі. Ці нюанси слід враховувати, плануючи ремонт. За словами дизайнерки інтер'єру, зробити з хрущовки комфортабельне житло досить непросто.

Які сюрпризи приховують хрущовки

Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються нові власники хрущовок, є демонтаж. Це стосується не лише перегородок, але й комунікацій, підлог, стяжки, вікон тощо. Все це потрібно винести та обробити зони від грибка.

Це стосується не лише перегородок, але й комунікацій, підлог, стяжки, вікон тощо. Все це потрібно винести та обробити зони від грибка. Перепланування. В першу чергу необхідно отримати дозвіл у всіх контролюючих органах, які підтвердять, що перепланування не завдасть шкоди будинку. Найголовніше – не чіпати несучі конструкції.

Найчастіше в хрущовках об'єднують санвузли (або розширюють їх завдяки коридору), кухню з вітальнею, балкон з кімнатою.

Всі нюанси хрущовки слід врахувати до покупки / Фото restate

Не проґавте У Києві подорожчали квартири: які ціни на вторинному ринку і в новобудовах

Комунікації. У хрущовці новому власнику доведеться замінити всі комунікації. За словами Вікторії Файнблат, особливо це стосується каналізації та водопроводу. Також буде потрібно зробити гідроізоляцію.

У хрущовці новому власнику доведеться замінити всі комунікації. За словами Вікторії Файнблат, особливо це стосується каналізації та водопроводу. Також буде потрібно зробити гідроізоляцію. Проводку необхідно повністю замінити. Раніше вона була алюмінієва, сьогодні всі обирають мідну. Крім того, буде потрібно встановити нові щитки й автомати на кожну лінію.

необхідно повністю замінити. Раніше вона була алюмінієва, сьогодні всі обирають мідну. Крім того, буде потрібно встановити нові щитки й автомати на кожну лінію. Радіатори в кожній кімнаті рекомендується поміняти на нові.

в кожній кімнаті рекомендується поміняти на нові. Вентиляція. Як правило, в таких будинках вона не була передбачена.

Як правило, в таких будинках вона не була передбачена. Утеплення. У хрущовках – дуже тонкі стіни, тому в зимовий час може бути холодно.

У хрущовках – дуже тонкі стіни, тому в зимовий час може бути холодно. Вікна доведеться замінити на сучасні склопакети.

доведеться замінити на сучасні склопакети. Підлога. Стяжку потрібно замінити повністю чи частково.

Стяжку потрібно замінити повністю чи частково. Стелю у хрущовці доведеться вирівнювати. Перепад між плитами може досягати 2 сантиметрів, уточнила дизайнерка інтер'єру.

Які сюрпризи можуть очікувати власників після купівлі хрущовки: дивіться відео