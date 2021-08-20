При покупці квартири у старому будинку, новий власник може зіткнутися з низкою сюрпризів. Детальніше розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Купуючи вторинне житло формату хрущовка – будьте обережні. Краса і функціональність – не єдине, що принесли в жертву при їх будівництві. Поговорімо про те, які сюрпризи при покупці вас чекають!
– зазначила Файнблат.

Які сюрпризи приховують хрущовки

  • Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються нові власники хрущовок, є демонтаж. Це стосується не лише перегородок, але й комунікацій, підлог, стяжки, вікон тощо. Все це потрібно винести та обробити зони від грибка.
  • Перепланування. В першу чергу необхідно отримати дозвіл у всіх контролюючих органах, які підтвердять, що перепланування не завдасть шкоди будинку. Найголовніше – не чіпати несучі конструкції.

Всі нюанси хрущовки слід врахувати до покупки / Фото restate

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  • Комунікації. У хрущовці новому власнику доведеться замінити всі комунікації. За словами Вікторії Файнблат, особливо це стосується каналізації та водопроводу. Також буде потрібно зробити гідроізоляцію.
  • Проводку необхідно повністю замінити. Раніше вона була алюмінієва, сьогодні всі обирають мідну. Крім того, буде потрібно встановити нові щитки й автомати на кожну лінію.
  • Радіатори в кожній кімнаті рекомендується поміняти на нові.
  • Вентиляція. Як правило, в таких будинках вона не була передбачена.
  • Утеплення. У хрущовках – дуже тонкі стіни, тому в зимовий час може бути холодно.
  • Вікна доведеться замінити на сучасні склопакети.
  • Підлога. Стяжку потрібно замінити повністю чи частково.
  • Стелю у хрущовці доведеться вирівнювати. Перепад між плитами може досягати 2 сантиметрів, уточнила дизайнерка інтер'єру.

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