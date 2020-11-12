Квартира после ремонта: как принять и что проверить
Доверяя квартиру строительной бригаде, необходимо серьезно отнестись к приемке жилья, и проверить многие нюансы.
Как это сделать, чтобы впоследствии обошлось без огорчений и неприятных моментов, рассказывает Недвижимость 24.
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Как подготовиться
- Во время приемки квартиры после выполнения ремонтных работ, в помещении должно быть достаточно естественного освещения. Это поможет разглядеть все недочеты и дефекты, если они есть.
- Обязательно возмите с собой фонарик, чтобы тщательно осмотреть слабо освещенные и труднодоступные зоны (кладовую, место под ванной и т.д.).
- Все участки, качеством которых вы недовольны, необходимо фиксировать на фото и видео.
- После приемки квартиры, составьте полный список дефектов, и передайте подрядчику.
Как принимать квартиру после строителей
Тщательно проверяйте качество работы / Фото gdevkievezhithorosho
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Выделяют 4 основных этапа ремонтных работ:
- Демонтажные работы – первый этап ремонта в квартире. Демонтаж выполняется четко в соответствии с проектом.
- Скрытые работы. Сюда относится проводка, гидроизоляция санузла, инженерные коммуникации. В идеале подобные работы должны проверяется вместе со специалистом.
- Черновая отделка
- Стены. После завершения работ, поверхность должна быть ровной. Проверить это вы можете с помощью строительного уровня. Также осмотрите стены на предмет дефектов.
- Пол. Здесь также важно проверить, ровная ли поверхность, чтбы не было перепада высот и пустых мест.
- Окна и двери должны быть установлены качественно - без сквозняков, щелей, царапин и сколов.
- Окончательная приемка: что нужно проверить
- Соответствие проекту
- Поверхности: потолок, пол, стены
- Отделка
- Сантехника и коммуникации
- Вентиляция
- Розетки и выключатели
Если возникли нюансы
В случае если вы недовольны какой-то работой – это необходимо зафиксировать. Все моменты вносятся в акт для исправления. В документе также указываются сроки устранения дефектов. Акт приемки-сдачи подписывается только после выполнения всех работ.
Обязательно фиксируйте все нюансы на фото и видео / Фото yoho
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