Доверяя квартиру строительной бригаде, необходимо серьезно отнестись к приемке жилья, и проверить многие нюансы.

Как это сделать, чтобы впоследствии обошлось без огорчений и неприятных моментов, рассказывает Недвижимость 24.

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Как подготовиться

Во время приемки квартиры после выполнения ремонтных работ, в помещении должно быть достаточно естественного освещения. Это поможет разглядеть все недочеты и дефекты, если они есть. Обязательно возмите с собой фонарик, чтобы тщательно осмотреть слабо освещенные и труднодоступные зоны (кладовую, место под ванной и т.д.). Все участки, качеством которых вы недовольны, необходимо фиксировать на фото и видео. После приемки квартиры, составьте полный список дефектов, и передайте подрядчику.

Как принимать квартиру после строителей

Оптимальный вариант – проверять работу поэтапно. В таком случае дефекты можно будет устранить на начальной стадии.

Тщательно проверяйте качество работы / Фото gdevkievezhithorosho

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Выделяют 4 основных этапа ремонтных работ:

Демонтажные работы – первый этап ремонта в квартире. Демонтаж выполняется четко в соответствии с проектом.

Скрытые работы. Сюда относится проводка, гидроизоляция санузла, инженерные коммуникации. В идеале подобные работы должны проверяется вместе со специалистом.

Черновая отделка

Стены. После завершения работ, поверхность должна быть ровной. Проверить это вы можете с помощью строительного уровня. Также осмотрите стены на предмет дефектов.

После завершения работ, поверхность должна быть ровной. Проверить это вы можете с помощью строительного уровня. Также осмотрите стены на предмет дефектов. Пол. Здесь также важно проверить, ровная ли поверхность, чтбы не было перепада высот и пустых мест.

Здесь также важно проверить, ровная ли поверхность, чтбы не было перепада высот и пустых мест. Окна и двери должны быть установлены качественно - без сквозняков, щелей, царапин и сколов.

Окончательная приемка: что нужно проверить

Соответствие проекту

Поверхности: потолок, пол, стены

Отделка

Сантехника и коммуникации

Вентиляция

Розетки и выключатели

Если возникли нюансы

В случае если вы недовольны какой-то работой – это необходимо зафиксировать. Все моменты вносятся в акт для исправления. В документе также указываются сроки устранения дефектов. Акт приемки-сдачи подписывается только после выполнения всех работ.

Обязательно фиксируйте все нюансы на фото и видео / Фото yoho