Ремонт вторинного житла: з чого почати
Купуючи вторинне житло, часто виникають проблеми, через які доводиться робити ремонт у квартирі.
З чого почати ремонт у вторинці, і що слід врахувати в процесі, розповідає 24 канал.
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Вторинне житло, як правило, обходиться дещо дешевше, ніж квартири у новобудовах, але вимагає вкладень в ремонт. Найчастіше це загальний знос квартири і комунікацій. Ці роботи обходяться досить дорого.
Експертизу житла потрібно зробити перед початком робіт / Фото m2bomber
З чого почати ремонт
- Для того щоб планувати ремонтні роботи, потрібно оцінити поточний стан житла, а саме – перекриттів і комунікацій. Для цього слід викликати експерта. Вчасно проведений аналіз дозволить істотно заощадити в процесі ремонту.
- Після проведення експертизи, потрібно скласти план робіт і кошторис.
Вторинне житло часто вимагає капітального ремонту / Фото pinterest
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План дій
- заміна перекриттів і перегородок (якщо буде потрібно після експертизи);
- установка нових колонок, плит, сантехніки, радіаторів;
- перевірка систем вентиляції та димоходів (якщо у житлі є газові колонки та ін.);
- заміна проводки і лічильників;
- заміна вікон;
- укладка підлогового покриття;
- ремонт стелі, фарбування або обклеювання стін;
- заміна дверей;
- установка електрики.
Приступати до ремонту слід лише після розрахування кошторису і плану робіт / Фото pinterest