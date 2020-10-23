Купуючи вторинне житло, часто виникають проблеми, через які доводиться робити ремонт у квартирі.

З чого почати ремонт у вторинці, і що слід врахувати в процесі, розповідає 24 канал.

Цікаво 3 нюанси, які потрібно зробити перед початком ремонту

Вторинне житло, як правило, обходиться дещо дешевше, ніж квартири у новобудовах, але вимагає вкладень в ремонт. Найчастіше це загальний знос квартири і комунікацій. Ці роботи обходяться досить дорого.

Експертизу житла потрібно зробити перед початком робіт / Фото m2bomber

З чого почати ремонт

Для того щоб планувати ремонтні роботи , потрібно оцінити поточний стан житла, а саме – перекриттів і комунікацій . Для цього слід викликати експерта . Вчасно проведений аналіз дозволить істотно заощадити в процесі ремонту.

, потрібно оцінити поточний стан житла, а саме – . Для цього слід . Вчасно проведений в процесі ремонту. Після проведення експертизи, потрібно скласти план робіт і кошторис.

Вторинне житло часто вимагає капітального ремонту​ / Фото pinterest

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План дій

заміна перекриттів і перегородок (якщо буде потрібно після експертизи);

установка нових колонок, плит, сантехніки, радіаторів;

перевірка систем вентиляції та димоходів (якщо у житлі є газові колонки та ін.);

заміна проводки і лічильників;

заміна вікон;

укладка підлогового покриття;

ремонт стелі, фарбування або обклеювання стін;

заміна дверей;

установка електрики.

Приступати до ремонту слід лише після розрахування кошторису і плану робіт / Фото pinterest