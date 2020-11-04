Плануючи ремонт у квартирі або будинку, ми або займаємося всім самі, або наймаємо бригаду робітників.

Як підготуватися, і що потрібно знати, щоб не стати жертвою шахраїв, розповідає Нерухомість 24.

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Матеріали

Перед тим як починати ремонт, необхідно вивчити ціни і характеристики будівельних матеріалів. Складіть список з цінами – це стане у нагоді вам, коли ви візьмете бригаду. Також необхідно розуміти, як виглядають ті чи інші матеріали. Це допоможе вам заощадити і купувати тільки якісний товар. При покупці обов'язково слід перевіряти цілісність упаковки і сертифікати якості.

Перед ремонтом вивчіть ціни і зовнішній вигляд матеріалів / Фото prom-x

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Інформація про об'єкт

Перед початком ремонту вам знадобиться знати точну площу житла і повні виміри. Це необхідно для того, щоб будівельники не змогли вказати у кошторисі більше квадратів і, відповідно, збільшити вартість робіт. Не забувайте враховувати балкони і лоджії – вартість робіт цих приміщень може відрізнятися від інших.

Вивчіть дані про об'єкт до початку ремонту / Фото pinterest

Розцінки

Одним з найважливіших питань під час ремонту є пошук і вибір будівельників. Зв'яжіться з декількома робочими бригадами і уточніть деталі про їхні послуги і вартість всіх робіт. Не варто економити на робочих і вибирати найдешевший варіант – це може говорити про їх некваліфікованість. Також бажано побачити роботу обраної бригади, і тільки потім укладати детальний договір з будівельниками.

Вивчіть ціни на ринку ремонтних послуг​ / Фото prof-kadry