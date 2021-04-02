В Украине еще несколько лет назад квартиры от застройщиков сдавали в эксплуатацию без отделки. Однако у значительного количества покупателей не было желания и возможностей делать капитальный ремонт жилья.

Всем известно, что отделочные работы требуют много времени, что тормозит процесс заселения покупателя в новую квартиру. На сегодняшний день на рынке недвижимости можно найти различные варианты жилья – как с отделкой, так и без нее. О преимуществах и недостатках каждого из них рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Квартира с ремонтом от застройщика: плюсы и минусы

Преимущества

возможность сразу заселиться в новое жилье;

отсутствие лишних хлопот;

гарантия на отделочные работы.

Быстрое заселение – преимущество, которое привлекает многих покупателей, ведь не всем есть где жить, пока будет длиться ремонт. Арендовать квартиру – это лишние расходы, которых хочется избежать. Кроме того, приобретая недвижимость с ремонтом, можно избавиться от многих хлопот: создание дизайн-проекта, поиска бригады, выбора и покупки материалов и др. В то же время застройщики несут ответственность за качество отделочных работ.

Обратите внимание: обязательно нужно официально заключить договор с командой ремонтников. В таком случае она должна будет бесплатно устранить дефекты, если таковые будут.

Недостатки

неудобная планировка;

возможное недовольство качеством отделочных материалов и работ;

сантехника, которая не понравится;

сложность в выявлении строительных дефектов (неровности стен, пола и потолка).

Квартира с ремонтом от застройщика имеет как преимущества, так и недостатки​ / Фото riel

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Квартира без ремонта: преимущества и недостатки

Важно: квартиры без ремонта бывают с черновой отделкой или без нее.

Если дом введен в эксплуатацию после выполнения строительных работ, покупатели получат жилье с голыми стенами.

Такая квартира имеет ряд преимуществ:

возможность увидеть все дефекты;

сделать планировку на свой вкус;

провести разводку оммуникаций;

создать дизайн интерьера;

качественно выполнить ремонтные работы.

Если квартира без отделки, это дает возможность проверить стены, пол и потолки на отсутствие дефектов. Также новый владелец может самостоятельно продумать планировку, провести коммуникации с учетом собственных потребностей, выполнить все отделочные работы по своему желанию. Кроме того, это дает возможность быть уверенным в качестве каждого процесса.

Недостатки квартиры без ремонта

владелец самостоятельно занимается всеми работами: созданием дизайн-проекта, подбором бригады, покупкой материалов и др.;

расход времени на ремонт;

невозможность заехать в жилье сразу после сдачи.

Квартира с черновой отделкой

В недвижимости с черновой отделкой также есть плюсы и минусы. Что такое черновая отделка? Это нанесение штукатурки, монтаж электропроводки, проведение водопроводных и газовых труб, заливка пола бетоном, установка отопительных и вентиляционных систем,

– рассказали в РИЕЛ.

Черновая отделка позволяет владельцам:

избежать тяжелой и грязной работы;

самостоятельно продумать интерьер;

выбрать сантехнику и материалы;

сэкономить время на обустройстве жилья.

В то же время черновая отделка не позволяет увидеть возможные дефекты стен, пола и потолка. В таких квартирах уже установлены розетки, водопроводные и газовые трубы – часто это не те места, где хотелось бы владельцам жилья.

Выбирая жилье с ремонтом или без, стоит учесть все плюсы и минусы / Фото riel

Квартира в новостройке с ремонтом или без: что выгоднее

Как покупать квартиры, с ремонтом или без, многие решают, руководствуясь финансовыми соображениями. У квартир с голыми стенами стоимость ниже. Они могут стоить на 40-200% дешевле недвижимости с аналогичной площадью, но с ремонтом "под ключ". Однако жилье "после строителей" требует больших капиталовложений. Нередко ремонт от застройщика стоит клиенту дешевле, чем сделанный за собственные средства. Строительные компании покупают отделочные материалы по оптовой цене, используют труд собственных строителей,

– подчеркнули в РИЕЛ.

Однако бывают случаи, когда девелоперы продают квартиры с отделкой по заниженной цене. Это делается для того, чтобы привлечь внимание и завлечь больше клиентов. Этот вариант выгоден для покупателей, ведь они могут сразу заселиться в жилье и постепенно вносить изменения в интерьер.