Скандинавский стиль в интерьере остается популярным в течение многих лет. Кроме того, он считается одним из наиболее бюджетных.

Какие приемы помогут сделать интерьер в скандинавском стиле визуально дороже, рассказывает Недвижимость 24.

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Один цвет

Для того чтобы все комнаты в квартире выглядели дорого, продумано и целостно – используйте единую цветовую гамму для мелочей. Различные аксессуары и текстиль в одном цвете сделают жилье стильным. Самый простой вариант – использовать холодный белый или черный цвет, также актуальны серый или оттенок дерева.

С помощью единой цветовой палитры можно создать стильный интерьер / Фото salon

Акценты

Для того чтобы разнообразить интерьер, выберите два-три эффектных элемента, которые придадут индивидуальности помещению. Например, ваза и картина, или же какой-то необычный предмет мебели. Важно, чтобы акцент был крупным, качественным и притягивал внимание.

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Текстиль

В скандинавском стиле важно не переборщить с контрастами. Например, можно подобрать обои с необычным орнаментом, но шторы и покрывало для кровати лучше взять однотонные. Сдержанный дизайн выглядит дорого и стильно. Также помните о цветовой гамме. Наиболее дорого в интерьере выглядят смотрятся холодные оттенки белого, серого, зеленого и синего.

Живые растения

В квартире следует использовать яркие растения. Это могут быть: фикус, монстера, хамедорея или драцена душистая. Все указанные цветы имеют крупные листья и будут привлекать внимание. Не забывайте использовать красивые кашпо в одном стиле.

Живые растения оживят интерьер / Фото design-ud