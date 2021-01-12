Квартира в скандинавском стиле: 4 идеи, как сделать интерьер визуально дороже
Скандинавский стиль в интерьере остается популярным в течение многих лет. Кроме того, он считается одним из наиболее бюджетных.
Какие приемы помогут сделать интерьер в скандинавском стиле визуально дороже, рассказывает Недвижимость 24.
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Один цвет
Для того чтобы все комнаты в квартире выглядели дорого, продумано и целостно – используйте единую цветовую гамму для мелочей. Различные аксессуары и текстиль в одном цвете сделают жилье стильным. Самый простой вариант – использовать холодный белый или черный цвет, также актуальны серый или оттенок дерева.
С помощью единой цветовой палитры можно создать стильный интерьер / Фото salon
Акценты
Для того чтобы разнообразить интерьер, выберите два-три эффектных элемента, которые придадут индивидуальности помещению. Например, ваза и картина, или же какой-то необычный предмет мебели. Важно, чтобы акцент был крупным, качественным и притягивал внимание.
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Текстиль
В скандинавском стиле важно не переборщить с контрастами. Например, можно подобрать обои с необычным орнаментом, но шторы и покрывало для кровати лучше взять однотонные. Сдержанный дизайн выглядит дорого и стильно. Также помните о цветовой гамме. Наиболее дорого в интерьере выглядят смотрятся холодные оттенки белого, серого, зеленого и синего.
Живые растения
В квартире следует использовать яркие растения. Это могут быть: фикус, монстера, хамедорея или драцена душистая. Все указанные цветы имеют крупные листья и будут привлекать внимание. Не забывайте использовать красивые кашпо в одном стиле.
Живые растения оживят интерьер / Фото design-ud
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