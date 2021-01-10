Кухонний гарнітур – важлива складова інтер'єру, яку хочуть бачити ідеальною усі господині.

Які цікаві і незвичайні відтінки для нього вибрати, розповідає Нерухомість 24.

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Які кольори вибрати для кухні

Пильно-рожевий

Останніми роками кухні у приглушених рожевих відтінках почали з'являтися все частіше у проєктах західних дизайнерів. Подібні рішення виглядають незвично. Важливо, що пильно-рожевий колір не виглядає гламурно, тому підійде не тільки для житла дівчини. Крім того, він відмінно поєднується з різними кольорами, і зможе зробити інтер'єр оригінальним.

Незвичайний відтінок прикрасить інтер'єр / Фото pluckldn, Instagram

Перламутровий бежевий

Навіть популярний бежевий колір може стати оригінальним, якщо додати до нього перламутру. Він легко комбінується з іншими кольорами і прикрасить інтер'єр будь-якого будинку або квартири. Додайте до нього білий, чорний, синій або болотний і ваша кухня збере безліч захоплених відгуків.

Знайомий усім бежевий може виглядати по-новому / Фото browninteriorsinc, Instagram

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Приглушений жовтий

Жовтий колір найчастіше служить акцентом в інтер'єрі квартир і будинків. Однак подібним чином можна оформити і фасади кухні. Розбавити їх можна стінами у нейтральних відтінках і дерев'яною підлогою. До слова, жовтий був названий Інститутом кольору Pantone одним з трендових кольорів 2021 року.

Останніми роками жовтий колір часто використовується в інтер'єрах / Фото mandarinstoneofficial, Instagram