Кухонный гарнитур – важная составляющая интерьера, которую хотят видеть идеальной все хозяйки.

Какие интересные и необычные оттенки для него выбрать рассказывает Недвижимость 24.

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Какие цвета выбрать для кухни

Пыльно-розовый

В последние годы кухни в приглушенных розовых оттенках стали появляться все чаще в проектах западных дизайнеров. Подобные решения выглядят необычно. Важно, что пыльно-розовый цвет не смотрится гламурно, поэтому подойдет не только для жилья девушки. Кроме того, он отлично сочетается с различными цветами, и сможет сделать интерьер оригинальным.

Необычный оттенок украсит интерьер / Фото pluckldn, Instagram

Перламутровый бежевый

Даже популярный бежевый цвет может стать оригинальным, если добавить к нему перламутра. Он легко комбинируется с другими цветами и украсит интерьер любого дома или квартиры. Добавьте к нему белый, черный, синий или болотный и ваша кухня соберет множество восторженных откликов.

Знакомый всем бежевый может выглядеть по-новому / Фото browninteriorsinc, Instagram

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Приглушенный желтый

Желтый цвет чаще всего служит акцентом в интерьере квартир и домов. Однако подобным образом можно оформить и фасады кухни. Разбавить их можно стенами в нейтральных оттенках и деревянным полом. К слову, желтый был назван Институтом цвета Pantone одним из трендовых цветов 2021 года.

В последние годы желтый цвет часто используется в интерьерах / Фото mandarinstoneofficial, Instagram