Обновляем кухню: 3 необычных оттенка для гарнитура
Кухонный гарнитур – важная составляющая интерьера, которую хотят видеть идеальной все хозяйки.
Какие интересные и необычные оттенки для него выбрать рассказывает Недвижимость 24.
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Какие цвета выбрать для кухни
Пыльно-розовый
В последние годы кухни в приглушенных розовых оттенках стали появляться все чаще в проектах западных дизайнеров. Подобные решения выглядят необычно. Важно, что пыльно-розовый цвет не смотрится гламурно, поэтому подойдет не только для жилья девушки. Кроме того, он отлично сочетается с различными цветами, и сможет сделать интерьер оригинальным.
Необычный оттенок украсит интерьер / Фото pluckldn, Instagram
Перламутровый бежевый
Даже популярный бежевый цвет может стать оригинальным, если добавить к нему перламутра. Он легко комбинируется с другими цветами и украсит интерьер любого дома или квартиры. Добавьте к нему белый, черный, синий или болотный и ваша кухня соберет множество восторженных откликов.
Знакомый всем бежевый может выглядеть по-новому / Фото browninteriorsinc, Instagram
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Приглушенный желтый
Желтый цвет чаще всего служит акцентом в интерьере квартир и домов. Однако подобным образом можно оформить и фасады кухни. Разбавить их можно стенами в нейтральных оттенках и деревянным полом. К слову, желтый был назван Институтом цвета Pantone одним из трендовых цветов 2021 года.
В последние годы желтый цвет часто используется в интерьерах / Фото mandarinstoneofficial, Instagram
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