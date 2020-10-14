Останніми роками квартири-студії користуються підвищеним попитом, особливо в мегаполісах.

Для кого підійде квартира-студія, в чому її особливості та як правильно оформити інтер'єр, розповідає 24 канал.

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Квартира-студія: для кого вона

Чоловік / жінка.

Подружні пари без дітей.

Сім'ї з дітьми до 5 років.

Для орендного бізнесу в курортних містах.

Квартира-студія має безліч плюсів​ / Фото topdom

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Як оформити квартиру-студію

Простий дизайн

Для того щоб квартира здавалася свіжою, затишною і комфортною для проживання, скористайтеся послугами професійного дизайнера або розробіть дизайн-проєкт. Інтер'єр краще виконати в одному стилі.

Які стилі підійдуть для квартири-студії:

Мінімалізм.

Скандинавський.

Хай-тек.

Екостиль.

Квартиру-студію не слід захаращувати зайвими предметами / Фото topdom

Зонування

Оформляючи квартиру-студію, слід ретельно продумати зонування: місце для відпочинку і роботи, прийому гостей та приготування їжі. Для того щоб відокремити зазначені зони, можна використовувати перегородки. Вони існують різних видів і з різного матеріалу.

У квартирі-студії повинні бути зони відпочинку, роботи і приготування їжі / Фото roomble

Освітлення

Щоб квартира була просторою, в ній повинно бути достатньо освітлення. Ідеальне рішення – точкові і настільні світильники.

Передбачте додаткове освітлення у квартирі / Фото topdom

Колірна гама

Для невеликих приміщень краще підбирати світлі відтінки: білий, бежевий, кавовий, кремовий, сірий та ін. Насичені кольори можна використовувати як акценти. Наприклад, для текстилю, аксесуарів і предметів декору.

Світлі відтінки ідеально підійдуть для квартири-студії​ / Фото topdom