В последние годы квартиры-студии пользуются повышенным спросом, особенно в мегаполисах.

Для кого подойдет квартира-студия, в чем ее особенности и как правильно оформить интерьер, рассказывает 24 канал.

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Квартира-студия: для кого она

Мужчина/женщина.

Супружеские пары без детей.

Семьи с детьми до 5 лет.

Для арендного бизнеса в курортных городах.

Квартира-студия имеет массу плюсов / Фото topdom

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Как оформить квартиру-студию

Простой дизайн

Для того чтобы квартира казалась свежей, уютной и комфортной для проживания, воспользуйтесь услугами профессионального дизайнера или составьте дизайн-проект. Интерьер лучше выполнить в одном стиле.

Какие стили подойдут для квартиры-студии:

Минимализм.

Скандинавский.

Хай-тек.

Экостиль.

Квартиру-студию не следует захламлять лишними предметами / Фото topdom

Зонирование

Оформляя квартиру-студию, следует тщательно продумать зонирование: место для отдыха и работы, приема гостей и приготовления пищи. Для того чтобы отделить указанные зоны, можно использовать перегородки. Они существуют разных видов и из различного материала.

В квартире-студии должны быть зоны отдыха, работы и приготовления пищи / Фото roomble

Освещение

Чтобы квартира была просторной, в ней должно быть достаточно освещения. Идеальное решение – точечные и настольные светильники.

Предусмотрите дополнительное освещение в квартире / Фото topdom

Цветовая гамма

Для небольших помещений лучше подбирать светлые оттенки: белый, бежевый, кофейный, кремовый, серый и пр. Насыщенные цвета можно использовать в качестве акцентов. Например, для текстиля, аксессуаров и предметов декора.

Светлые оттенки идеально подойдут для квартиры-студии / Фото topdom