Квартира-студия: как оформить интерьер и что учесть
В последние годы квартиры-студии пользуются повышенным спросом, особенно в мегаполисах.
Для кого подойдет квартира-студия, в чем ее особенности и как правильно оформить интерьер, рассказывает 24 канал.
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Квартира-студия: для кого она
- Мужчина/женщина.
- Супружеские пары без детей.
- Семьи с детьми до 5 лет.
- Для арендного бизнеса в курортных городах.
Квартира-студия имеет массу плюсов / Фото topdom
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Как оформить квартиру-студию
Простой дизайн
Для того чтобы квартира казалась свежей, уютной и комфортной для проживания, воспользуйтесь услугами профессионального дизайнера или составьте дизайн-проект. Интерьер лучше выполнить в одном стиле.
Какие стили подойдут для квартиры-студии:
- Минимализм.
- Скандинавский.
- Хай-тек.
- Экостиль.
Квартиру-студию не следует захламлять лишними предметами / Фото topdom
Зонирование
Оформляя квартиру-студию, следует тщательно продумать зонирование: место для отдыха и работы, приема гостей и приготовления пищи. Для того чтобы отделить указанные зоны, можно использовать перегородки. Они существуют разных видов и из различного материала.
В квартире-студии должны быть зоны отдыха, работы и приготовления пищи / Фото roomble
Освещение
Чтобы квартира была просторной, в ней должно быть достаточно освещения. Идеальное решение – точечные и настольные светильники.
Предусмотрите дополнительное освещение в квартире / Фото topdom
Цветовая гамма
Для небольших помещений лучше подбирать светлые оттенки: белый, бежевый, кофейный, кремовый, серый и пр. Насыщенные цвета можно использовать в качестве акцентов. Например, для текстиля, аксессуаров и предметов декора.
Светлые оттенки идеально подойдут для квартиры-студии / Фото topdom