Орендуючи житло, хочеться, щоб воно стало справжнім домом, хоч і тимчасовим.

Однак наймана квартира рідко затишна і комфортна для проживання. Як це змінити, розповідає 24 канал.

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Місце для сну

Це перше, що потрібно облаштувати. Зверніть увагу на всі дрібниці – пересуньте ліжко так, щоб вам було зручно, замініть матрац, подушки та ковдри, а також заправте нову постільну білизну.

Гарне ліжко – запорука здорового сну​ / Фото yellowhome

Ванна

Цей особистий простір має бути максимально затишним для вас і не викликати почуття огиди. Проведіть генеральне прибирання, вичистіть всі поверхні, додайте важливі для вас дрібниці (рушники, килимок) і створіть приємну атмосферу – це допоможе відчувати себе, як вдома.

У ванній не повинно виникати неприємних відчуттів​ / Фото kvartblog

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Кухня

Перед тим як користуватися кухнею, візьміть коробку і зберіть в неї все, що вам неприємно і чим ви не будете користуватися. Додайте свої улюблені аксесуари, чашки та прилади – це допоможе швидше освоїтися.

Розставте на кухні важливі для вас предмети​ / Фото journal.homemania

Система зберігання

Одне з найважливіших питань – де зберігати свої речі. Продумайте, куди скласти і розвісити одяг. В крайньому випадку можна скорристатися вакуумними пакетами і коробками.

Розвісьте речі так, щоб для вас це було зручно​ / Фото design-homes

Декор

Незважаючи на те, що ви живете у найманій квартирі, пам'ятайте, що дім – там, де вам добре і затишно. Використайте предмети декору, щоб створити комфортну для вас атмосферу.

Будь-яка дрібниця може створити атмосферу будинку​ / Фото imagestun